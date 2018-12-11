桃1.9億號誌預算 爭吵中過關

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中國時報
／桃園報導

桃園市議會10日審查交通局預算，1.9億元的交通號誌新設工程費上演「2個女人的戰爭」，主席舒翠玲建議附帶決議「不能用於農博」，讓要求擱置預算的議員黃婉如不滿，2人一度唇槍舌戰，同黨議員劉茂群、李家興等人都聲援舒，斥黃「不代表全黨」，緊急動議休息後，攸關民生安全的號誌預算才順利通過。

黃婉如質疑高達1億9560萬元的「道路交通號誌標線新設與維護及號誌新設工程」預算，竟用在農博、地景藝術節等活動上，要求擱置預算，主席舒翠玲建議以附帶決議要求專案專款處理，請求收回擱置，讓黃婉如不滿，數度要求主席「聽清楚」，交通局長劉慶豐解釋主要用於新設號誌，舒說黃「愛深責切」，沒想到竟引爆黃的怒火。

兩人一度唇槍舌戰，舒解釋無效、收回「愛深責切」4字，但黃仍怒嗆：「不要頂我嘴」、「不想跟妳講話」，劉茂群斥黃「個人意見不代表全黨、更不代表全體議員」，更以去年編列3.3億元、不到9月經費就用罄，今年還縮減成1.9億元，直呼預算太少，綠營蔡永芳也喊聲：「主席英明」反對擱置，李家興緊急動議休息，最後各議員強調號誌攸關民生安全，預算順利通過，黃則擱下一句：「我自己一個人我負責！」不歡而散。

另黃婉如、詹江村、陳麗莉和周玉琴等人認為常常會勘時，承辦員對業務內容不了解，導致常常因為地方人士比較凶悍，就捨棄專業向民意妥協，直言約聘僱人員月薪近6萬甚至高於正式公務員，要求提出專業和聘用條件。

(中國時報)

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