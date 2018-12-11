亞大內藏式吸管包裝 韓國奪金

亞洲大學學生團隊參加2018韓國發明展，9件作品共獲4金3銀2銅及2特別獎，開出大滿貫佳績。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

環保意識抬頭，政府政策也積極推動使用環保吸管！但礙於衛生問題讓許多人猶疑，為解決此情況，亞洲大學學生發明「內藏式吸管包裝」，參加2018韓國首爾國際發明展，奪下金牌及俄羅斯特別獎；該校今年共9件作品參加發明展，擊出大滿貫佳績。

「內藏式吸管包裝」發明是商設系學生徐筱媛等3人共同研發，指導老師徐弘文說，構思是將原本鋁箔包裝側邊黏貼吸管改為內製包裝盒的環保吸管，避免在碰撞時掉落；吸管開口處因隱藏、不暴露，確保其衛生。

「內藏式吸管包裝」奪下韓國首爾國際發明展金牌與俄羅斯特別獎，徐筱媛說，真的很興奮。同樣奪金的「床上活動式桌架」目前已有業者洽談合作中，發明者商設系學生吳宗樺說，此發明是為解決因病臥床民眾的用餐問題，具方便移動、伸縮的特性。

亞大學生組成的團隊共有9件作品參賽，與來自33國、共687件作品一較高下，奪下4金、3銀、2銅及俄羅斯、沙烏地阿拉伯2國際特別獎。帶隊教師黃雅毓說，「內藏式吸管包裝」、「伸縮防漏水傘套」、「床上活動式桌架」及「L型旋轉式把手搬運籃」皆奪金；其中3件作品在比賽前就有廠商在洽談技轉合作生產上市。

亞大強調，近8年來，學校學生參加國際發明展共奪下108金、131銀、92銅、38特別獎、5大會首獎及國際最高獎，表現亮眼。

(中國時報)

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