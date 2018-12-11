小六童甦醒 自述墜樓真相

台南市小六男童墜樓案，市議員林燕祝（左）邀家長與教育單位會談。（洪榮志翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南市某國小六年級男童，本月4日從學校教室4樓跳下，幸運地撿回一命。醒來後，他直指原因是「老師罵很大聲、不聽我解釋」。男童家長10日在市議員林燕祝的陪同下，要求教育單位還原真相，不要有任何謊言。教育局副局長王崑源當場承諾，1周內完成調查報告。

男童家長日前在臉書PO文自責《我真的很無能》，還附上兒子躺在病床上的照片，質疑孩子因為受到老師的言語刺激，在放學前半小時從4樓教室跳下，希望社會公評。此文隨即引發網友的熱議，紛紛留言聲援家長。

男童父親指出，孩子墜樓後，骨盆錯位、脊椎裂開，醫師告知將替孩子固定受傷的左腳骨與腳筋，之後拔除呼吸管，等情況穩定再移出加護病房。

男童父親說，9日下午孩子可以點頭、搖頭，並簡單寫字回應問話時，才發現事發當天孩子可能是被老師寫了聯絡簿，有一些可獎勵抵銷的項目沒被接受，想向老師解釋卻遭到責罵，才一時想不開跳樓。

男童父親10日在林燕祝服務處與王崑源及校長等人會談時表示，原以為是孩子做錯事，第一時間曾向校方道歉；沒想到，孩子的說法竟與校方講法不同，此事大家都有該負的責任，希望不要有任何謊話，還原真相，才能預防類似情況再度發生。

王崑源強調，該局已成立專業調查小組，正釐清事發經過，一個禮拜內會完成調查報告。校方也說，該教師已暫時抽離原班級，會完整呈現事情真相，給家長、社會一個交代。

(中國時報)

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