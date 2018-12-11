港都耶誕吸人潮 百貨接力助攻

2018年12月11日 01:34 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市觀光局主辦「聖誕愛幸福」系列活動起跑，攜手百貨、飯店業者搶攻暖冬觀光財，嚴選15家飯店力推高CP值住房方案，緊接著有夢時代大氣球遊行、漢神巨蛋音樂會及浪漫市集等，12月港都熱鬧滾滾，人潮勢必進得來。

觀光局長曾姿雯表示，第2波耶誕活動主要由百貨接力上陣，15日城市光廊有「聖誕愛家遊‧全家歡樂派對」，當天還有備受期待夢時代大氣球遊行，洋溢著愛與幸福，16日則有OPEN RUN路跑活動，21、22日在漢神巨蛋前廣場有耶誕音樂會及「移動浪漫Ⅱ」La Rue文創市集快閃趣，23日壽山動物園則有「跳躍的大鬍子」特別企畫。

15家飯店配合觀光局活動推住房優惠方案，免費贈送耶誕幸福卡，享2大2小免費參觀高雄5大付費景點等優惠。民眾與高雄3D彩繪景點合照，上傳高雄旅遊網臉書就能抽好禮。

另，百貨賣場大改裝以美食迎戰，吹起「食」尚風潮。夢時代是高雄百貨唯二的「百億俱樂部」成員，餐飲品牌在全業種占比1/4。新開幕火鍋指標名店「新馬辣經典麻辣鍋」，占地140坪，主打海陸雙享受，澳洲M7黑毛和牛、美國Prime霜降雪花牛、阿根廷天使紅蝦等高檔食材，總是一位難求。

南部首家「果然匯」也選在夢時代拓點，以全蔬食料理，滿足現代人注重健康、養生、低負擔。大立、大立精品斥資數億大改裝，目前第2階段超市、美食品牌啟用後，預料刺激來客數成長2成。

(中國時報)