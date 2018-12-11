菜市仔囝掌舵 擘畫新金門

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中國時報
／金門報導

被鄉親暱稱為「阿牛」的金門縣長當選人楊鎮浯，以801票之差擊敗號稱全金門最會選舉的人陳福海，只有46歲的他將扛下讓走過烽火的金門，在硝煙散盡的此刻邁向進步、繁榮的重擔。

這位在競選對手和部分鄉親眼中的政壇「菜鳥」，從政經歷只有選過立委和縣長。2016年初試啼聲，即在8搶1的立委選戰以絕對優勢打敗挑戰3連霸的吳成典，這回在6搶1的縣長角逐中再脫穎而出，確立他做為金門政壇一顆閃亮新星。

從小在菜市場旁長大的楊鎮浯，儘管父親前國大代表楊肅元工作忙碌，仍相當關心他的學養培育，而經常穿梭喧囂市井的他也很爭氣，負笈台灣念完大學後，再遠赴英國倫敦的西敏大學深造。宏觀的國際視野呈現在他的政見論述中，讓期待金門走向大海西，透過他主張的「金廈漳泉共同生活圈」與世界接軌的鄉親寄予厚望。

以「真實」2字為競選主軸的楊鎮浯，溫暖的家是他的心靈泊地，國會問政之餘總會替來自四川的另一半和3個小孩捎上禮物與關懷，一家人和樂融融。

金門逢年過節班機一位難求，他總是帶領服務團隊在機場協調加班機，送走最後一批鄉親後才回家。深夜獨行走過窄巷的身影，讓偶然相遇的鄉親感動，肯定他是一個先公後私，值得信賴的人。

今年4月，立法院因為年金改革、促轉會人事案等議題，引發國民黨團強烈抗議，「阿牛」一馬當先跳上主席台，卻被院長蘇嘉全一把推下去，爆發新一波衝突，敢衝、敢拚的「金門戰神」贏得鄉親普遍讚許。

如今，這個曾經擔任金門縣交通旅遊局長，連競選對手都肯定年輕、優秀的政壇半個「新人」將重返縣府，未來如何擘畫和執行新金門政策，受到各方矚目。

(中國時報)

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