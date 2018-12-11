老榮民孟繁興 展千盒火柴盒

2018年12月11日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

老榮民孟繁興的收藏中，包含歷久彌新的軍中情人鄧麗君系列。（徐養齡攝）

典藏超過一甲子的古早回憶，高齡90歲的老榮民孟繁興藉由收集「蕃仔火（火柴盒）」，記錄人生每個階段的點點滴滴，多達3600個小盒子中，不僅裝著火柴棒，也忠實呈現台灣及海外國家逾半世紀以來的共同記憶及生活變遷，象徵時代與文化蘊涵。

新竹市文化局10日起在眷村博物館展出孟繁興珍藏的1500個火柴盒，因數量龐大，區分為懷舊兒時記憶、歷史人文之旅等5大區，種類五花八門令人目不暇給，孟繁興卻如數家珍，感慨「每盒都有段獨特的故事」。

從知名藝人鄧麗君、奧黛麗赫本系列、古色古香的郎世寧百駿圖、紅葉少棒隊、早期卡通系列花仙子、一休和尚、另也有罕見的國軍戰車、軍徽、蔣中正系列，甚至是歐洲航空公司上、蒙地卡羅1間小酒吧隨手帶走的火柴盒，如今都成了無價之寶。

孟繁興會收藏古今中外的火柴盒其來有自，他說，17歲時跟著部隊來到台灣，當時民情普遍困苦，電力和瓦斯也並不普及，火柴成為家家戶戶必備的日常用品，他養成隨手收藏的習慣，妥善保存至今，不時拿出來賞玩，回憶仍歷歷在目。

即使已高齡90歲，孟繁興思緒仍相當清晰，多年來以電腦編排、整理家中堆積如山的火柴盒，整理出10大系列，他說，火柴盒雖然不是高檔古玩，但卻是當年各行各業及百種人故事的延續。

(中國時報)