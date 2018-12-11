農村再生 特色社區秀成果

台南市政府農業局輔導農村社區活化再生，10日於善化區溪美社區活動中心舉辦成果發表會。（劉秀芬攝）

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中國時報
／台南報導
善化區溪美社區結合社區陶藝課程，由居民合力製作的大型陶板導覽牌，可愛又吸睛。（劉秀芬攝）

台南市政府農業局輔導農村社區申請農村再生計畫，累計已有83個社區通過，10日於善化舉辦成果發表會，溪美社區推出甘蔗、胡麻、葛鬱金研發的特色產品；西港區金砂社區秀出自有品牌胡麻產品及包裝；玉井區望明、新營舊廍、將軍區將軍社區，也都展現多年努力的成果。

農業局輔導的農村再生執行計畫，今年度核定了64件，補助金額逾2524萬元，有的社區經由產業轉型及包裝設計提升產品價值，或是辦理藝陣培訓、文資調查及活化再利用等，讓傳統文化得以傳承。也有社區藉由生態資源調查及環境教育推廣保育概念，透過整體環境改善，美化社區生活環境空間，每個社區用不同的方式進行農村改造，展現在地特色。

經農業局輔導下，各農村社區依各自特色規畫實行，善化區溪美社區結合社區陶藝課程，由居民合作製作大型社區景點介紹陶板導覽牌，搭配QRcode建立線上資料庫；西港區金砂社區運用農家生活、稻梗編織意象作為設計發想，發展出一系列胡麻產品及包裝，打造專屬金砂特有品牌；玉井區望明社區結合藥草培育研發新產品。

將軍區將軍社區透過與小農合作，回收要丟棄的蘆筍廢棄物，交由社區的銀髮族長輩進行清洗、削皮後包裝行銷，成為可食的「銀蘆筍」，並將商品利潤回饋給社區。此一農棄物再利用的概念，除了能提供安全健康時令農特產品，也很適合進行食農教育，讓消費者到產地體驗，創造社區新契機。

(中國時報)

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