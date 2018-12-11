讓金酒回歸專業 少點政治味

2018年12月11日 01:34 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

年營業額逾百億元的金酒是金門縣長選舉的攻防焦點，楊鎮浯表示，回歸專業和避免政治力介入，讓金酒只有高粱酒香，少點政治味是他堅持不變的理念。

他也指出，金酒是100％的縣營企業，依現行的體制，高層人事需由縣府任免，但在經營方面將充分尊重專業，中間的分寸拿捏將更加謹慎。至於選舉時引起普遍疑慮的「金酒赴大陸東北試釀案」，也將在未來努力還原真相。

楊鎮浯強調，上任後馬上著手打造一個資訊透明化的廉能政府，將縣府採購攤在陽光下讓縣民檢視，「只要是鄉親關心的事，都要講清楚、說明白」，希望能藉此杜絕謠言，也提振縣府團隊的士氣

他還主張縣府應與6鄉鎮建立伙伴關係，透過一個公民對話、社會對話，資訊公開化的平台，由下而上傾聽民意，不再是過去由上級下指導棋，也不再是資源分配式的綑綁，用心讓每一筆有鄉親參與的預算都花在刀口上，真正做到廉與能。

至於縣府和縣屬單位現有千餘位臨時約用人員，形成冗員浮濫的問題，楊鎮浯也有一套「三合一」解決構想，就是結合這些人力，運用新建社區活動中心閒置空間，推動國家主流政策的日照幼托工作，輔導他們在2年內考取證照，本薪外再發給專業加給，培養他們的專業和競爭力，也找回年輕人的價值。

金門有豐富多樣的自然、人文景觀，未來縣府也將結合當地旅遊機構和社團組織，強化多層次的內涵和故事情節，讓每處景點都有它們的驚奇和不一樣。

(中國時報)