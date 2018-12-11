花博可食性庭園賽摘金

台中世界花博在豐原葫蘆墩公園規畫5檔短期庭園競賽！金獎作品由草木榮華有限公司獲獎；強調「俯拾即是‧就地取材」。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中世界花博在豐原葫蘆墩公園規畫5檔短期庭園競賽！第2檔競賽以「可食性庭園競賽」為主題，網羅國內16個景觀設計團隊參與，金獎作品由草木榮華有限公司獲獎；強調「俯拾即是‧就地取材」，以雨水回收循環再利用，重視珍視大地精神。展期10日起至明年1月6日，歡迎民眾前往欣賞。

台中市政府教育局10日在葫蘆墩公園，舉辦「可食性庭園競賽」頒獎典禮，由教育局長彭富源代表頒獎；分別頒發金獎3萬元、銀獎2萬元、銅獎1萬元及佳作5000元，鼓勵各參展單位作為都市與生活中綠美化的示範。

金獎由草木榮華有限公司「俯拾即是‧就地取材」獲獎，以雨水循環利用，提醒大家珍視大地，傳達綠色、自然、人本精神。

銀獎獲獎單位有昕霖庭園藝有限公司「果河」，藉由水的形象傳達永續概念；及嘉澍花藝設計工作坊「GREEN & LIFE」，運用蔬菜、果樹及可食花卉等植物，應用於布展的設計中，呈現生活中常見的可食植物，打造兼具綠美化及生活應用的可食地景。

銅獎獲獎單位包括柏霖國際顧問有限公司「嗨!我的綠活蒔光」，運用蔬菜瓜果替代傳統的園林花卉植物，成為造景的主角；勤益科技大學「花草藏青在博水奕乾坤」，以都市環境的人們試著找出一處空間，栽種個簡單的蔬果，感受都市的田園生活。

(中國時報)

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