花店老闆娘玩陶土 剎那燒成永恆

2018年12月11日 01:34 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起在3樓市民陶藝平台舉辦「玩花漾─郭怡萍陶瓷個展」，共14件作品，展期至明年13日。創作者郭怡萍表示，做陶的過程中可以獲得心靈平靜，完成後有很大的成就感，未來會繼續創作，散播美的力量。

住在新北市的郭怡萍結婚之後，和老公一起經營花店超過20年，平時經常到鶯歌陶瓷老街欣賞陶藝，認識許多熱愛創作的陶藝家，因此展開她的「斜槓人生」，她的作品以花草樹木、大自然植物為主題，利用雕刻、流釉、鎏金及針筆，展現多種技法的融合，並把在陶瓶上綻放的花卉變成永不凋謝的陶瓷永生花，保存花朵最美的時刻。

陶博館指出，本次共展出14件作品，《玫瑰花開時》使用圓潤飽滿的花瓶，以雕刻技法表現玫瑰花的姿態，俯瞰是一束花的感覺，再施上淡淡的粉色釉彩點綴，是郭怡萍最喜歡的作品之一；《浪漫時刻》靈感來自美麗的窗花，鏤空設計彷彿一件優雅的晚禮服；《堅毅不染》則是表現荷花出淤泥而不染的精神，瓶口雖然在燒製時因過重而微塌陷，但反倒成另一種美感。

陶博館館長吳秀慈表示，除了「玩花漾─郭怡萍陶瓷個展」精彩可期，「坯坯豬─2019全國生肖陶藝競賽展」、「陸上行舟─葉信泓創作展」也將在本月14日開展。

(中國時報)