音為有您感恩音樂會 周日登場

2018年12月11日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為感謝所有努力付出的朋友，新竹縣文化局將於16日在文化局演藝廳舉辦「音」為有您─感恩音樂會，特別邀請6組知名音樂團隊帶來精采演出，內容包含客家、原住民及在地性等音樂元素，邀請愛樂朋友共襄盛舉，於歲末時節闔家共享溫暖的音樂饗宴。

文化局長張宜真表示，此次音樂會將由被文化部登錄為「無形文化資產─客家八音」的新竹縣在地團隊「田屋北管八音團」，以嗩吶、二胡等樂器為音樂會揭開序幕，同時也邀請獲2017年世界口琴節小合奏冠軍的「天狼星口琴樂團」，帶來一連串膾炙人口的樂曲。透過豐富、多元的演出方式，讓觀眾體驗口琴迷人的魅力。

另在音樂會中，鋼琴老師陳郁雯及雙簧管老師鄭慧豐也將以協奏方式展現優美的音樂對話。此外在全國音樂比賽屢獲佳績的光明國小弦樂團、新竹交響管樂團、男高音陳忠義等也將連袂演出，以悠揚管弦樂音搭配高亢優雅歌聲為觀眾演繹多首經典好歌。

而今年7月甫於新加坡國際合唱節比賽獲得3面金質獎的新竹縣泰雅學堂「泰雅之聲合唱團」，也將在音樂會中獻聲。

音樂會於12月16日下午2時開放入場，採自由入場方式，相關演出訊息可電洽03-5510201轉319，也可至新竹縣政府文化局官方臉書粉絲專頁「竹縣GO藝思」查詢。

(中國時報)