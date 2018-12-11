推綠能 新整合平台上路

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中國時報
／台南報導

台南市政府為推動綠能發展，整合多元資訊，建立新一代的「台南市再生能源資訊整合平台」，除作為對內輔助作業管理及決策訂定的應用外，更提供一般民眾與業者查詢的服務窗口，並透過更新後的陽光電城資訊網，公告最新消息與推展成果、補助計畫等資訊，未來將成為執行再生能源發展計畫之重要工具。

台南市經發局長殷世熙指出，南市推動陽光電城計畫已有8年，期間累積許多再生能源場域現況調查、案場申辦、系統運作、即時發電量資訊等，接下來將著重於再生能源場域的土地利用、電力併聯饋線、環境地理、日照監測等資訊的綜合評估分析。

陽光電城計畫迄今推動總案件數已超過5000件，年發電量達9億度，相當於3.2座曾文水力發電廠的發電量，減碳量約47萬噸，日照時數長、完整太陽光電產業鏈及就近辦理太陽能光電設備認定業務等因素，奠下發展綠能的良好基礎，目前南市在太陽光電同意備案件數及裝置容量都是全台第一，今年也成為綠能屋頂示範城市。

身為綠能屋頂示範縣市，以「民眾零出資、政府零補助」推動的綠能屋頂，首案新市區的營運商已遴選招標完成；中西區等6區營運商遴選於11月19日公告上網，將於12月18日截標，歡迎有興趣的廠商參與投標。另為鼓勵民眾積極參與，也推動「綠能區動、市民競賽」活動辦法，獲獎各區分別給予5萬元至30萬元不等的綠能推動經費。

(中國時報)

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