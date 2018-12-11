新豐生態苗圃啟用 加入育苗行列

新竹縣新豐生態苗圃10日正式落成啟用，縣長邱鏡淳（右一）也象徵性的種下樹苗。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣政府為解決縣內苗圃長久以來不足的問題，同時有培育縣境綠美化及撫育空氣品質淨化區所需苗木的需求，特別在新豐鄉瑞興村崁頭地區原環境生態教育園區部分用地上，建置「新豐生態苗圃」，10日啟用後正式加入竹縣育苗行列。

縣長邱鏡淳表示，此次是農業處與環保局共同合作以循環經濟面的方式，使用有機肥種植樹苗，整合農業、環保面向，以一條龍的方式推動綠美化育苗，透過培育樹苗，為下一代植樹護林，響應環保愛地球及落實環境永續發展理念。

農業處長邱世昌指出，新竹縣現有的關西苗圃是承租私有土地，但苗圃利用面積有限，無法解決竹縣育苗短缺的問題，此次特別協調環保局位於新豐鄉瑞光段3地號等24筆國有土地及環境生態教育園區的縣有土地共1.7公頃空地，規畫做為縣府苗圃用地。

「新豐生態苗圃」昨在縣長邱鏡淳主持落成啟用儀式後正式運作，而生態苗圃是使用自動化噴灌設備，未來可提供全縣合乎生態性、經濟性、景觀性及國土保安的樹種苗木，每年可培育茶花、桂花、竹柏、杜鵑等各式苗木約20萬株，並結合現地環境，未來逐步規畫建置符合環保、生態兼具優美景觀的生態公園苗圃。

農業處同時指出，2018年縣府即提供各鄉鎮市公所、社區、學校及團體等783個單位，環境綠美化苗木共計13萬餘株，另統計於2010年至2018年間，則共計培育茶花、竹柏、肖楠、台灣櫸等綠美化苗木，提供村里、機關、學校綠美化，約142萬株，以求達「1人1樹」綠美化目標。

(中國時報)

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