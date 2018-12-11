翁章梁預告17日公布首波人事

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣長當選人翁章梁10日出席中埔鄉農會記者會時，首度主動談到未來縣府人事布局。翁章梁直言，有幾個局科室進展沒那麼順利，但一切都在評估中，也有徵詢的對象，透露17日就會公布首波縣府小內閣名單，更強調絕不「青菜」，在沒找到最適合的人選前，也不急著在就職前一定要找到人就定位。

翁章梁昨主動提及，最近較少出席公開活動，是大部分心思都在尋找一級主管，也說人事安排是未來進到縣府最重要的工作，所以不能隨便要慎重，「要找到對的人」；如果沒辦法找到很好的人為鄉親服務，也不急著在就職前一定要找到。

翁章梁說，雖然有幾個局科室還要努力突破，進展沒那麼順利，仍請外界放心，一切都在評估，也有對象。尤其，勇敢轉型需要很多人才，所以來源不設限，可能來自中央或業界，還在多方徵詢中，畢竟當到一級局處長，多半有家累或很多考量，「我正在一一說服」。

翁章梁除預告17日公布首波小內閣名單，也說縣府能用的政務官本來就不多，目前縣府職缺有限，會朝穩定和微調來處理人事，不會變動太大。至於外傳副縣長一職可能因參議羅木興接任，翁章梁未正面回應，只說外界有很多揣測，再幾天就會公布了。

翁章梁小內閣名單至今保密到家，羅木興是第一個被點名的副縣長人選，但昨天他否認有被徵詢，並表示是媒體報導才知道此事，除再三澄清，也感謝大家的關心。

(中國時報)

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