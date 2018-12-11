2018年12月11日 04:10 中國時報 桑品載

柯文哲原以為連任台北市長藍與綠皆非其敵，所以拔劍四顧到投票前10天才請假投入選舉，不料真的世事難料，蔡英文的峨嵋劍突然出鞘，10天裡為姚文智站台輔選了13次，姚文智又含淚訴說他母親在暗黑的客廳一角為他遭辱生氣，這使他藉勢宣布辭掉立委。看來民進黨已和柯P割袍斷義，真的跟他拚了。據柯估算，原民進黨支持者而支持他的，一下子跑掉了7趴。

另一方面，韓流所致，也有約5趴藍民掉頭轉向去支持本不看好的丁守中。柯文哲及其陣營急出一身冷汗，要不是他最後那10天日夜不停地掃街，呼喚柯粉們不但自己一定要投票，還要他們拉著爸媽把票投給他。如此這般，他才以3000多票勝出，如願連任。

柯營選後想想，怪國民黨沒道理，怪只怪民進黨對要不要支持他的態度，一直死樣怪氣。尤其是蔡英文，當初根本不想自己提名，後來承受不起獨派壓力勉強提名姚文智，但是選戰一路打來，她認為姚文智必輸的想法其實沒變，這個心理蘇貞昌早就看透了，所以堅拒和姚文智同框出現，以免壞了自己本已不好的選情。蔡英文這麼善變，那從柯文哲身上失去的7趴，對姚文智毫無幫助，卻使柯文哲差點陰溝裡翻船。

民進黨為了要使姚文智辭去的那席立委物歸原主，喊出「綠白合作」，用意是要柯文哲別自己提名人選。柯文哲和柯粉們正餘怒未息時，看到10多天前還寒著臉要綠營歸隊的蔡英文忽然慈眉善目向柯文哲拋媚眼，這就點頭了？很難！

所以，柯文哲跩得很，先把柯陣營3個人的戶籍遷到選區，這表示鐵了心要提名嗎？也沒那麼說，只是以吃民進黨豆腐的口吻說：「最後5秒鐘才決定。」

一如選市長絕對不能讓國民黨得勝，更因民進黨不能敗得如賴清德所說的「潰不成軍」，所以這席立委補選民進黨一定得派人且一定要贏。國民黨唯一擔憂的是，柯文哲真的讓給了民進黨，使綠白合作成真；相反地，綠白越惡言相向越好，最好鬧得各提各的名，國民黨就真的漁翁得利了。

綠白相爭，柯文哲據於主場優勢，說得更白些，民進黨越想要提名，就越得向柯文哲低頭。柯已經說了，選舉結束後，蔡英文立即向6個直轄市長當選人祝賀，5個是虛應故事，對他才是真的。

然後在一個醫療會議中，他離蔡英文遠遠的，總統府幕僚靠近他咬耳朵說：「總統在那裡呢！」他還是翹著下額看天花板。這可算是報復蔡英文的起手式。

不能說柯文哲毫不在乎那席立委是否據為己有，不妨拉高來看，那是個籌碼，甚至是民進黨落在他手裡的一個「人質」，關鍵端視民進黨拿什麼和他交換。比如，他有選總統之念，近距離是2020，遠距離是2024，民進黨讓不讓？說小兒科一點，他既連任成功，民進黨以及泛綠人士都得對他客氣些。

眼前，民進黨裡仍有柯粉、柯黑之別，高嘉瑜屬粉類，看到柯文哲必眉開眼笑；王世堅是黑類，一再比喻綠白合作是民進黨和魔鬼交易，且不諱言好好的一個姚文智已被柯文哲打得「屍骨無存」。更多的民進黨人處在煎熬中，對柯文哲硬了，怕柯文哲更硬；軟了，又有損黨的尊嚴。

綠白合不合，民進黨急，柯文哲不急，如此情節向來是好戲的重要元素。觀眾是第三人，就好整以暇看戲吧！（作者為作家）

(中國時報)