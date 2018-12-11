台灣要練的功是資料煉金術

2018年12月11日 04:10 中國時報 林建甫

當今的數位革命已經由IT（Information Technology）資訊科技時代進入DT（Data Technology）資料科技時代。資料的掌握分析運用是趨動經濟發展最重要的動能，一個國家處理資料的能力越強，也代表該國的國力越難以被挑戰。

資料科技時代的形成，這要感謝資訊科技的人工智慧已經越來越聰明。因為晶片、記憶體、演算法的進步讓大量的資料可以快速的處理，而雲端運算及新進的邊緣（edge）運算，讓我們得到正確的結果。

大量的資料就是大數據（Big Data），包含各式各樣的形式及來源，不只是傳統的財務數據，還包括非傳統的圖像資料，例如眼動儀偵測顧客眼球對商品的反應，人造衛星或航具對地面的遙測數據或圖像分析，手機平板等行動裝置收集儲存的互動行為、社群媒體討論及回饋。以上種種都可以被歸納及整理成有意義的資訊。只要能夠掌握這些訊息並且有效分析，就能創造新商機，改變所有產業的生態。

例如，過去我們講農業是看天吃飯，因為作物需要大自然，可是現在可以在溫室乃至於貨櫃屋裡養植物，精準地控制溫度、溼度，連光的波長都可以人為掌握，讓植物生長得更好、果實更甜美。善用生產過程的所有訊息就可以降低生產成本，做到精準生產。而解析市場、顧客的大數據資料，就可以準確地預測銷貨量，進而減低營運成本及備貨，做到精準行銷。

過去的資料分析是使用局部資料推估母體，其理論是建構在統計的抽樣分配上，因此推估就盡量求其統計量的不偏性、有效性及一致性。但大數據就是對母體直接做分析，計算出來的結果就是代表實際的現象或結果。因此，經濟學過去講四大生產要素：土地、資本、勞動、企業才能，現在要加入大數據，成為第五大要素，才可以準確地掌握經濟動向及發展。

根據市場研究調查機構IDC預測，未來全球物聯網（IoT）裝置數量將逾500億個，屆時的資料量將是天文數字。而比較保守的估計，據IIoT World報導，預估到2020年每個工廠每天將從智慧裝置收集超過14.4億個資料點（data point）。台灣在資訊業硬體能力的研發、生產已經執世界之牛耳，不是問題。但是當下IOT還未形成氣候，資料量還不夠大時，我們要如何培養台灣社會及早掌握分析資料的能力，從中煉金，是當前緊急的工作。

一個重要的戰略方法就是盡速使用「開放資料」（Open Data）及「開放開源程式碼」（Open API）。Open Data一般而言是指政府將獲得的數據公開給民眾使用。以「開放授權」，「方便取用」及「開放格式」為核心，只要不涉及個資與國安機密的訊息都予以釋出，供民間企業、NGO、學術單位自由使用，讓政府搜集的資料能創造更大的效益。但隨著技術進步及觀念的改善，已有許多國家的Open Data已經納入民營企業的資料，企業將資料去識別化後也放入政府資料庫中，例如交通、醫療、網路銷售、物流等都蘊藏十分重要的數據。

Open API指的是公開取得應用程式介面，提供開發人員透過這些公開的電腦技術更方便地使用資料庫。其好處顯而易見，因政府人力有限，透過Open API可以結合民間的人力、物力，加速產品的開發與升級。更重要的是應用層面的增加，又能廣泛地吸引更多的使用者，擴大市場規模及數位化程度。像Google的android系統、亞馬遜的Alexa，都是透過Open的作法快速取得市場的主導地位。

台灣早在2012年就開始推動Open Data政策，2013年國發會也設立「政府資料開放平台」，並將Open API概念加入，該網站目前搜集的資訊已超過38000筆；台灣並在2015年及2016年連續獲國際的開放知識基金會評比為開放資料指標第1名，成績相當不錯。

可惜的是，目前「政府資料開放平台」中的資料仍以中央部會、地方政府及國營事業的資料為主，來自民間企業的資料相對有限，而且資料的使用分析更相當有限，可以說是成效不彰。

我們應在這方面趕緊多加油，培養資料煉金的各種能力，期待台灣可以站在資料科技時代的尖端，將資料附加價值最大化，帶動更多新市場商機，也推動新創企業的蓬勃發展。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)