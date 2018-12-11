打假是假打還是真打？

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中國時報

行政院長賴清德將「處理假訊息不夠積極」，列為選後檢討報告中5大敗選主因之一。為了打擊假新聞，行政院將提案修法，包括《數位通訊傳播法》、《社會秩序維護法》及《災害防救法》等多項法案，除了加重現有規範的處罰外，也要求社群平台業者必須負起查核責任，以阻斷假新聞散布。這番大張旗鼓的「打假」，是否可以有效規制假訊息，尚不得而知，但卻有侵害言論自由、破壞法治的疑慮。

假新聞流竄是全世界各國面臨的頭痛問題，許多國家也有反制假新聞的立法。然而什麼是假新聞或假訊息？如果缺乏具體明確的客觀標準，而課予人民一定義務，已經違反「明確性原則」，不僅違法，更有違憲之虞。

依行政院的規畫，若有民眾檢舉社群網站有人散播不實訊息，可要求平台業者查核，若查證屬實就必須於24小時內下架，否則將處以罰鍰。這樣的設計顯然是參仿德國《社交網路強制法》的作法。然而德國法的規定是，24小時內撤除「明顯」違反《刑法》的仇恨言論，對於較不明顯、有爭議的仇恨言論或假新聞，社群媒體業者有7天時間決定移除與否。與此相較，行政院的草案顯然過於嚴苛，對於規範的客體也未明確區分，恐不符「比例原則」的要求。

在限時下架假訊息的規範下，為了避免遭到巨額罰款，甚至是政府的頻頻關切，社群媒體業者當然會傾向將所有被檢舉的言論先行撤除，畢竟在商言商，沒有必要為此而得罪政府，這可能造成一定程度的言論自由限制，也就是形成所謂的「寒蟬效應」。另外，要求社群平台業者必須負起查核責任，顯然是將判定假訊息的責任轉嫁到業者。且不論業者是否有執行查核的能力，以及增加業者過重的負擔，此種作法無疑是把政府查打假訊息的責任，甚至是法官的工作，硬生生地強加在人民身上，這樣公權力的棄怯，不但象徵著政府失能與缺乏擔當，更嚴重的是狡黠的卸責心態。

尤其誇張的是，行政院表示「假訊息」若經司法查明，認定訊息正確，業者也可將內容重新上架。且不說這樣的「平反」毫無實益，對於因政府作為造成的損失是否應該賠償？不實的檢舉應否重加制裁？政府部門散播的假消息如何規範？卻均隻字未提，如同「只准州官放火，不許百姓點燈」！

雖然行政院表示「限時」、「下架」等規範目前尚無定論，將尊重立法院最後的審議結果，只是這樣的說法更坐實了「不負責」。行政院既然提案修法，難道不應該提出完整的草案，將自己未有定論的草案送交立法院，不過是把燙手山芋丟給國會，逃避外界的責難而已。

修法打假新聞是政府的責任，但若假修法、真卸責地虛晃一招，甚至破壞法治、侵害人權，就大可不必。（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)

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