黃背心運動 台灣心驚驚

2018年12月11日 04:10 中國時報 胡祖慶

由於法國的黃背心運動造成嚴重經濟損失，同時沒有緩和跡象，總統馬克洪決定在當地時間12月10日會晤各界代表，聽取建議，接著舉行全國性記者會，說明政府未來政策走向。日前，行政院長賴清德也將「忽視人民生活辛苦」列為民進黨敗選主因。顯而易見，台灣和法國接下來都得設法緩解人民生活的辛苦，否則執政者隨時可能遭到民意反噬。

4個星期來，黃背心運動釋放出哪些訊息？首先，民主國家領袖允宜經營愛民如子形象，否則無異政治自殺。馬克洪就任18個月以來，民眾感受是他高高在上，不關心百姓死活，在香波城堡慶祝40歲生日不過是個個案。廢除財富稅更給他帶來「富人專屬總統」稱號。

稍早，馬克洪夫婦被網民「套上」繡有路易威登Logo的黃背心，對他而言不是好消息。更早之前，年輕人向他反映工作不好找，馬克洪回覆是「因為你沒有好好找」。過去10年，台灣民眾對於這類對話應感到熟悉。對此，諾貝爾經濟學獎得主皮凱提表示，除非馬克洪恢復財富稅，否則恐將很難做好做滿5年任期。

其次，執政者堅持在錯的時間點做對的事情並不可取。馬克洪選擇在底層階級實質所得和購買力持續下滑的時候加重燃料稅負，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。在台灣，蔡政府選擇在類似時間點汰換老舊車輛，以及替機車加裝ABS，同樣引發反彈。

再者，星星之火足以燎原。3星期前，馬克洪並未察覺事態嚴重，還在推特上用「應該感到羞恥」字眼批評暴動民眾。揆諸4年前國民黨政府面對太陽花學運的處理態度，令人感慨。幾天前，法國總理菲力浦和總統府同時宣布燃料稅凍漲1年，但為時已晚。12月8日除了巴黎陷入癱瘓，波爾多等城市也情勢嚴峻。

至此，黃背心運動提出的訴求已不容忽視。第一，示威群眾要求馬克洪辭職。1968年5月工運學潮期間，當示威者向總統府步步進逼，戴高樂總統也曾逃往巴登巴登尋求救兵。明乎此，鄰近總統府的香榭大道事態發展至關重要。10日的總統記者會也可能產生一翻兩瞪眼的作用。

第二，示威群眾要求政府進行財富重分配，加薪和增加社會福利，這也是我國主政者應該未雨綢繆的。法國經驗顯示「政府挺企業」後，企業未必肯承擔照顧勞工的責任。根據《華爾街日報》等媒體訪談報導，示威者的所得和退休金水準令人擔憂。如果不加正視，難免加劇政治和社會動盪。

英國哲學家格林主張「讓我們對得起自己良心，拒絕讓任何人只具備工具性價值」。善哉斯言，台灣和法國的未來或將取決於底層階級的處境。（作者為東海大學政治系主任）

(中國時報)