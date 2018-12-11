2018年12月11日 04:10 中國時報 許文彬

關於「同性結合」議題究竟如何訂立專法，以回應公民投票之結果，行政、立法部門的執政黨從政人士於12月6日聚會討論。到底這部新法的名稱是要叫作「同性伴侶法」，或者是「同性婚姻法」，都還爭論不休，未達共識。其實，透過這次公投而反映出壓倒性多數的全國民意，已經很清楚地打臉當今主政當局的原先構想，甚且為去年5月出爐的司法院大法官釋字第748號解釋喝了倒采！

在目前全世界只有極少數國家有同婚制度的情況下，台灣的主政者自認為台灣是文明先進典範，而招惹出社會內耗局面，確實不為主流民意所樂見。如今騎虎難下，也只能「兩害相權取其輕」，不得已來制訂一個嶄新的法案。既然名稱難定，那何不就叫作「亞當夏娃另類法」吧？

回頭來檢視司法院大法官第748號解釋，宣告《民法》「親屬編」的「婚姻章」因未保障同性婚，與憲法所定「平等權」、「自由權」有抵觸，所以是「違憲」。要求有關機關在兩年內（明年5月前）修正，或是制定相關的法律。如此把《民法》的整個章節，而不只是特定法條認定是「違憲」，這是我國法制史上沒有前例的。

然而，解釋文卻又說這個章節只是「消極的沒有加以保障」，並非有何「對同性婚的禁止或限制」。殊不知《民法》第一條開宗明義就已規定：「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」那麼，《民法》既只是消極的未規定同性婚的問題，那又何來「違憲」呢？

現行《民法》「親屬編」的「婚姻章」，於民國20年5月施行，乃是本諸「一夫一妻婚姻制度之社會秩序」而制訂。大法官會議於83年作成的「第362號」及於91年作成的「第552號」、「第554號」解釋，也都先後一致強調：「婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，受憲法制度保障。」進而指出：「婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能。」當然是立足於一貫的社會倫理價值而為憲法解釋。今番106年所作「第748號」解釋，其理由提及：「同性婚」不影響「異性婚姻」，也沒有改變異性婚姻所建構的社會秩序。顯然也是認同現行《民法》有關「婚姻」章節所建構的「社會秩序」。

況且，第748號解釋將其「解釋之標的」稱為：「相同性別者得為經營共同生活之目的，成立具親密性、排他性的永久結合關係」。如此用詞，顯然也是有別於現行《民法》所定的「婚姻」關係。從而可見，為同性結合關係而另立專法，並非對現行《民法》的修改，這乃是全民的共識。至於專法如何訂其名稱，立法者自應體會公投的民意及正確之法理而為。

（作者為中華人權協會名譽理事長）

(中國時報)