反過來綁架獨派 小英唯一活路

2018年12月11日 04:10 中國時報 主筆室

九合一選戰後，民進黨縣市長席次僅剩6席，依台灣過去經驗，在地方選舉遭逢如此大敗的執政黨，無一例外地在接下來的總統大選中，將輸掉執政權。蔡英文總統第1任才過了2年半，就好像已經成為「看守總統」，只能等著在2020下台。

總統最重要的憲政權力是任命行政院長，但如今蔡英文卻似乎面臨「無人可用」的處境，才剛說完跟行政院長賴清德是「緊密工作夥伴，相信未來也是如此」，就馬上被賴清德公開打臉，「時間一到就會堅定離開」。

民進黨沒有切割蔡英文，不是不想，而是做不到，而且大局不利，羽毛要先保護好，連命運共同體的賴清德都想對蔡英文保持距離，蔡英文處境之憂，可見一斑。

賴清德說，只有他離開，蔡英文才能「大破大立」，言下之意是蔡英文現在並未大破大立，或者除非蔡大破大立，賴清德才不會離開。不論這是否有逼宮攤牌之意，執政黨的政治能量與總統綁在一起，沒有「總統不強、政黨強」的道理，一言以蔽之，民進黨的癥結就是在蔡英文，蔡英文不好，民進黨也就好不了。

蔡英文該怎麼大破大立，民進黨內看法不一，有的說她被獨派綁架，有的說她就是不夠獨才會流失基本盤…，人人都有私心，在檢討時也不會例外，但至少我們可以用刪去法，指出哪些改變會是徒勞無功的。

首先，人事上的改變不足以挽回民眾的信任。民進黨內的一時之選都已經擔任要職，誰沒有責任，誰當閣揆會是新臉孔？讓落選的縣市長候選人擔任閣揆，也是一招，但「勝選當市長、落選當院長」的黑色幽默，也沒辦法讓民眾耳目一新。

其次，修法規範「假消息」更如同提油救火。每一個執政者都會面對假消息，當事實真相難以分辨的時候，民眾選擇相信哪一種訊息，正面或負面取決於人民對執政黨的信任度。民進黨真正的問題在於整個黨失去人民的信任，因此施政負面的傳播極快，而政府的解釋又無人關心。

在民意已經不信任民進黨的時候，民進黨還要修法，由民進黨掌控的行政權去決定什麼是「假消息」，這只會更引起民意的反感。民進黨應該去思考，為什麼假消息對柯文哲的影響就十分有限？其實，蔡英文現在唯一能做的、也是最該做的，就是超越藍綠，做「全民總統」，而不只是綠營的、獨派的總統；蔡英文應該要抉擇的是要繼續被基本教義派綁架，還是要反過來綁架基本教義派。

獨派往往會說「民進黨不如何如何，就會流失基本盤」，什麼叫「基本盤」？就是含恨含淚也會投民進黨，這才叫基本盤；蔡英文要有信心，獨派不投民進黨，難道還投得下去國民黨，或者不出來投票，坐看國民黨當選？

賴清德提出的檢討，除了假消息部分，其餘多少都是敗選癥結所在，可以提供蔡英文思考改進，但在民進黨信任度已經崩盤的今天，只在細節上改革，已不足夠，要真正大破大立，必須從路線開始根本改變。

民進黨2020唯一的希望是兩岸政策髮夾彎，柯文哲2020挑戰總統大位的可能性很高，他的聲望遠遠高於蔡英文，而且支持者淺綠多於淺藍，若國民黨吳敦義或朱立倫、柯文哲、蔡英文三強角逐，蔡將陷入姚文智的「深綠困境」，注定落選。民進黨若能接受2018最新民意，在兩岸政策上髮夾彎，接受「兩岸一家親」，就可以站穩2020主場優勢，勝選機率大增。

「一家」相對於「一國」，陳水扁在2000年曾說「兩岸一家人應該互助合作，才能家和萬事興」，今天的民進黨當然也可以接受「一家親」。

民進黨習慣的「恐中牌」、「仇中牌」已失效，蘇巧慧批評新北市政府接受華為的贊助，反讓網友笑掉大牙，今時今日，難道民進黨敢宣布禁止大陸生產的3C產品進入台灣嗎？選民的選擇非常清楚，台北市長選舉，根正苗綠的姚文智得票率僅17%，「九二共識」與「兩岸一家親」候選人的總得票率超過8成，何者為民意主流，還不明顯嗎？

接受兩岸一家親，反過來綁架獨派，或許會讓獨派不滿，但這是可以撫平的。把政治紛擾降到最低，剩下的1年1個月好好調整兩岸關係，爭取空間拚經濟，最大程度得到中間選民的信任，這才是蔡英文力挽狂瀾的唯一正路！

(中國時報)