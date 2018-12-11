讓台灣偉大

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中國時報
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為遏止假訊息，行政院將透過一連串修法處罰造謠者，甚至提供訊息交流的社群媒體平台也有責任。

九合一大選前，調查局長呂文忠曾言之鑿鑿，稱大陸金援特定候選人、企圖介入選舉有33件情資，如今選舉落幕，卻未見到相關偵查結果。政府濫用不成熟片面訊息，企圖影響選舉結果，不知自我反省，卻要立法嚴懲百姓，有道理嗎？

這幾年選舉，民進黨不斷釋放境外勢力透過假訊息干擾選舉的資訊，或稱利用選舉賭盤境外挹注特定候選人，政府除了查察賄選，還掃蕩賭盤、地下匯兌，還由刑事局和調查局成立打擊假訊息專案小組，調查局更動員外勤處站全面要求提報假訊息情資。

不過，不僅選舉賭盤查無境外資金，連假訊息也都證實，只是少數政治狂熱分子所為。國安局安全作業中心自圓其說，有中共及境外敵對勢力對我散布爭議訊息的態樣，但「沒有確切證據」，還自稱情報機關只提供情報供政府參考，並未介入選舉。

但選舉前，調查局說有33件大陸介入選舉情資，甚至有4件極為明確，選舉落幕迄今，卻沒有看到任何地檢署有起訴案例，顯然所謂情資，只不過是拿來充績效的「假訊息」，附和執政黨打選戰，幸好民眾已非昔日吳下阿蒙，用選票教訓了執政黨。

政府不承認敗選是因為自己「謙虛變傲慢」、「改革變獨裁」，拒絕溝通、背離民意，卻把敗選責任推給假訊息，完全沒有領悟民意。

台灣公民素質並不差，網路世界雖真假難辨，假訊息更來勢洶洶，政府只需要做3件事，第一，不要製造假訊息，第二，訂定公平透明的媒體遊戲規則，第三，強化假訊息澄清功能，此外，信任公民社會就好。

台灣很小，言論自由卻可以讓台灣偉大。

(中國時報)

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