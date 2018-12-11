2018年12月11日 04:10 中國時報 傅建中

歲月不居，光陰永遠似流星般逝去，轉瞬間我在華府從事新聞工作已整整半個世紀，人生也到了尾聲。回首前塵，似乎有不少往事值得一記，趁記憶尚未完全消退，想為《中時》開闢一個專欄，權且叫作《華府往事》吧！

我是1968年7月6日抵達華府展開工作的，當天有個香港的春秋閣國劇團在華府訪問，應邀到雙橡園演出，因為中華民國駐美大使周書楷的夫人張莉雅好皮黃，遂成了我在華府採訪的第一件事，張莉女士風華正茂，說一口清脆悅耳的國語，予我深刻的印象，迄今難忘。

周大使自是久聞其大名，事實上，我大學畢業前夕，曾充當過一次他的翻譯，大使的英文造詣很高，怎會輪到我這無名小卒給他當翻譯？那是中菲文經協會開年會的場合，有些中方人士致詞，需要翻譯，我被拉去擔任翻譯，好像不辱使命，輪到周大使（時任僑務委員會委員長）講話時，我想他必是用英文演講，自己知趣地想下台了，沒想到周大使說，你翻得很好，就繼續替我翻吧。還記得周大使讚美菲律賓人熱情，我一時沒能找到恰當的用字，他還提醒我用sanguine這個英文字眼。

當然時過境遷，周大使早已不記得有這回事了。不過，這無礙他任內我的採訪工作。實際上我和大使先生相處甚得，他甚至有時在我面前吐苦水。1969年尼克森成為白宮的主人後，台北寄望甚殷，豈知事與願違，反倒是這位昔日的反共英雄敲開了中共的大門，開始和北京進行關係正常化，置台灣於不顧。身為駐美大使，周書楷可謂首當其衝，日子非常難過。

有一次我去看他，他愁眉苦臉地對我訴苦說：「我這個大使是專門替別人擦屁股的。」原來尼克森入主白宮後，有「反共先生」之譽的谷正綱先生（時任世界反共聯盟主席）極為興奮，想訪問華府，去白宮和尼克森共商反共大計，囑周安排，但尼克森已非昔日吳下阿蒙，周書楷試探之餘，自是碰了壁，可是谷老先生那邊還得應付以善其後，等於谷正綱拉了一攤屎，周書楷得給谷擦屁股，所以周自嘲為擦屁股大使。

周為性情中人，有時難免口不擇言，台灣喪失聯合國席位後，周書楷接受西方媒體訪問時說，「必要時，中華民國不排除和魔鬼（指蘇聯）握手」，此話見諸文字後沒多久，周就被免去外交部長的職位。周雖貴為大使，完全沒有官架子，他最為人樂道的是，無論誰打電話給他，他都親自接，從不假手祕書，除非他公出。在中外人士中傳為美談。

我1974年返台述職，蒙周政務委員在其松江路的官邸設午宴款待，備感親切。最後一次1991年見到他時在台北的晶華飯店，那時他已從駐教廷大使卸任，在外交部掛名顧問。當天他的談興甚好，主要的話題是1971年退出聯合國的傷心往事，他透露當他乘車往松山機場途中準備赴美時，老蔣總統把他召回，授他全權，要他在我國聯合國代表權的問題上相機行事。第二年，他就歸道山，和我天人永隔了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)