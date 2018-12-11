2018年12月11日 04:10 中國時報 劉心月

加拿大當局日前應美國紐約東區法院要求，逮捕了華為集團的副董事長兼首席財務官孟晚舟，引發全球關注。

孟晚舟涉案的理由傳出與伊朗有關，不過，真實狀況如何，其實目前外界尚難以確知。儘管如此，台灣部分人士的反應卻相當迅猛。民進黨立委蘇巧慧在臉書上指控，新北市政府的活動連續3年接受華為贊助，「已不是荒謬二字可以形容。」蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，而蘇貞昌是目前接任閣揆呼聲最高的人選，她的意見外界自然不會等閒視之。

以民進黨目前對大陸所顯現出來的歇斯底里狀況，如果蘇貞昌未來真的擔任行政院長，是不是會透過行政權，明令禁止華為等陸商贊助國內任何行銷活動，可真是很難講，因為懷有「華為恐懼症」的還不只是蘇巧慧。

綠營知名作家陳芳明日昨在臉書上貼了一篇以〈你的聖誕，歡樂嗎？〉為題的文章，內容指稱不知新北市政府使用多少華為提供的設備？如果行政體系的設備也是華為所提供的，那「北京老早就已獲得許多機密了。」

其實早在2013年NCC針對4G釋照時就已依《行動寬頻業務管理規則》規定，要求系統建設業者應考量國家安全，不能使用中國大陸製造的核心網路和基地台相關設備，未來5G也會比照辦理；遑論政府機構當然更是不允許使用華為的系統設備。陳芳明教授是杞人憂天還是欲加之罪？

孟晚舟在加拿大被捕，這件事情是不是合法、合理，目前還不能十分確定；而就算加拿大的逮捕行動有其根據，但究竟是出於國安、資安的理由，還是違反相關商業、金融禁令，目前也還沒有明確事證，民進黨人竟然就已趕忙附和美國老大哥，對華為落井下石，實在很差勁。

此外，根據NCC日前公布通過資安檢測的5款手機中，大陸品牌就占了3款（華為、OPPO及富可視）。儘管手機資安檢測並無強制性，但業者願意主動送檢，至少可顯示其自清的主動性與自信；這個檢測的結果還是可以提供「蘇巧慧們」作為參考。

更何況，華為等大陸企業贊助台灣的商業活動，與舉辦這些活動的單位使用其產品或系統設備，根本是兩碼子事；新北耶誕城活動接受華為贊助，有什麼不妥、不法之處，竟然可以讓老縣長的立委女兒大嗆比荒謬還嚴重？

目前孟晚舟事件可能已升高為政治事件，大陸外交部連續召見了加拿大和美國的駐北京大使，提出嚴正交涉與強烈抗議，除了要求加拿大撤銷對孟晚舟的逮捕令之外，並稱「中方將視美方行動做出進一步反應。」甚至還有美國媒體指出，川普獲悉孟晚舟被扣押一事，「極度憤怒」。

美、中兩個大國交手虛實交錯，在整個事態都還沒有明朗化之前，執政黨的政治人物最好稍安勿躁，別像網路上看熱鬧的鄉民一般吵吵嚷嚷，急著選邊站、貼標籤，給台灣惹來麻煩。（作者為作家）

(中國時報)