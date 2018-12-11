兩岸地方交流 不能各顯神通

2018年12月11日 04:11 中國時報 柳金財

九合一選舉泛藍取得壓倒性勝利，去除「九二共識」的標籤化及兩岸城市交流聲浪再起。陸委會不僅表示正面看待「上海、台北雙城論壇」，並稱會「開大門走大路」；同時協請至大陸交流的準澎湖縣長賴峰偉帶話，呼籲兩岸兩會應恢復對話協商。確實若任憑泛藍各縣市與大陸各城市交流，各行其事、各顯神通，不僅是繞過國民黨黨中央，弱化黨主席共主角色，同時也會弱化民進黨中央政府的職權。

蔡政府若無整合性及具戰略性的兩岸地方交流策略，不僅會造成互相搶奪資源、妨礙城市交流發展，同時也會造成民進黨執政中央與國民黨執政地方的緊張與衝突。

首先，應先確立兩岸關係定位，建立地方切實能具體執行的兩岸交流領域與規範。蔡政府主張維持現狀的目標，不承認「九二共識」為兩岸協商的基礎，主張不應預設任何政治前提。然泛藍對「九二共識」的內涵理解是「一中各表」，若依其對《兩岸人民關係條例》界定兩岸定位是「一國兩區」，如此兩岸關係性質是定位為「一中」、「一國」。若泛藍執政縣市與大陸地方進行兩岸交流協議涉及前述定位，這將產生是否違反民進黨政策的疑慮。

其次，《兩岸人民關係條例》並未授權地方政府相關權責，目前各地方政府所設置兩岸事務工作小組，基本上是功能性、臨時性工作編制，並非是地方專責單位，人事亦從各單位調派。負責中央權責的陸委會與地方政府間，應在兩岸事務上建立制度化、機制化協調，授權部分職權給予地方政府，避免「中央壓制地方」或「地方包圍中央」的兩難困境，而是形成共榮共存的雙贏局面。

最後，陸方單邊行動越來越趨明顯，由於強化執行惠台措施，此次泛藍獲勝，預估也會促進地方交流，尤其是增加農漁產品產銷。選後兩岸地方事務交流頻率增加，在兩岸欠缺協商談判機制下，許多交流陷入多重風險中。中央與地方應盡速協調地方對兩岸事務的處理，並進行風險管控，避免各地方政府各行其是或成為大陸對台政策的目標群體。例如授權各地方政府普遍成立農漁產公司，建立兩岸農產行銷管道、調節供需機制，避免因過高預期導致產量過剩。此外，地方政府不易掌握農漁資訊，需要農委會、漁業署或經濟部等中央機構奧援與協助。

民進黨當局再三強調，兩岸事務係屬中央職權，宣稱兩岸交流不能預設前提，一方面聲稱地方政府欠缺兩岸交流權責，但另一方面又宣稱民主萬歲、尊重泛藍執政縣市基於「九二共識」進行兩岸地方交流。顯然，選後無論是「地方包圍中央」還是「中央突擊地方」，《兩岸人民關係條例》都應進行適度修訂。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)