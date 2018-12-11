2018年12月11日 04:11 中國時報 賴祥蔚

一則關於假新聞立法的「假新聞」，這兩天引起許多爭議與討論。話說這則爆紅的「假新聞」標題是：「假訊息社群網站也有責 政院修法24小時不下架要罰」。內容一如標題，說行政院要修法，社群網站如果24小時內不把假新聞下架就要被罰。

在新聞內容還提到了行政院發言人谷辣斯．尤達卡以及政務委員羅秉成，乍看之下，所謂「24小時下架」云云，似乎是兩位之中某一位的發言。

新聞一出，各方批評不斷。行政院新聞傳播處迅速發出新聞稿澄清：該草案現無「限時」下架的規定，而其中所提及的「移除」（「下架」），也只是選項之一。

如果行政院的新聞稿為真，那麼前述報導似乎就變成了「假新聞」。有沒有可能其實行政院官員真的這麼說了，只是眼見批評不斷就不便承認，害這篇報導揹黑鍋？仔細看原本的報導，除了行政院發言人與政務委員兩人之外，還有一位沒有寫出姓名的「行政院官員」，有些消息來源更說是「據指出」。

一般讀者會以為這名行政院官員就是兩人其中之一，事實卻未必。現在破案，不對，查核的關鍵在此：有另外一或兩人在放話嗎？如果有人放出「24小時下架」的資訊，這篇報導還算假新聞嗎？如果行政院確實沒有官員放話，這篇報導就是假新聞了嗎？

行政院白紙黑字說沒這回事，這家新聞媒體卻大幅報導。這算不算是蔡總統所說的假新聞打擊政府威信？甚至，這會不會是境外勢力的教唆呢？

這則「假新聞」早就在社群平台上面廣為散播了，要怎麼進行事實查核？又要怎麼追查有沒有境外勢力？社群平台怎麼辦？回過頭來問這家報社有沒有查核？

行政院新聞傳播處都已經公開發了新聞稿說沒有「24小時下架」這回事了，所以民眾當然更有信心認為這是一則假新聞。

要查核就要問消息來源是誰，甚至問：是不是受到境外勢力的教唆。新聞媒體通常會回答說：保護消息來源，不能透漏。如果新聞媒體的報導就不必查核，那麼社群平台的事實查核流程到此就會卡住，因為所有假消息只要被新聞媒體報導就獲得護身符。

真是太有趣了，一則關於假新聞立法的「假新聞」，剛剛好鮮明呈現出了要求社群平台針對假新聞進行事實查核的不可行。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)