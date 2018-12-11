兩岸故宮召喚貓奴 文物萌萌噠

故宮貓作為御貓後代，成為《上新了．故宮》裡畫龍點睛的重要配角。（愛奇藝台灣站提供）

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中國時報
／台北報導
台北故宮的「貓月曆神還原大賽」人氣第一的還原圖。（故宮精品提供）

兩岸故宮分隔至今各擅勝場，許多時候大有互別苗頭之勢，卻有共同的網紅—貓，台北故宮捨生肖慣例，明年推出以貓為主題的月曆，北京故宮「在編」的180隻「故宮貓」更是早已成為超級IP。

台北故宮過去多年，均以院藏的圖像依生肖製作羊、猴、雞、狗年的月曆，明年卻推出貓主題月曆，台北故宮文創行銷處處長林國平則在臉書上分享了貓月曆的誕生，一來是院藏豬的文物在數量及美感上略嫌不足，又經網友投票，在豬、花卉和貓三個選項中，最後「喵族勝出」且一開放上網預購，就有近5000份的訂單。

故宮2019年的貓月曆，包括了清沈振麟〈貓竹〉、傳宋人〈戲貓圖〉、宋徽宗真蹟〈耄耋圖〉、清沈振麟〈貍奴魚藻〉、明沈周〈貓〉等12幅畫，故宮精品小編並發起了「貓月曆神還原大賽」，近日結果出爐，在百餘位參賽者中5名人氣最高的貓皇產生，故宮精品資深小編Sophia指出，諸多貓奴網友創意大爆發，也因活動發酵而使得故宮的文創商品受到愛貓社團乃至網紅的關注。

對應宋易元吉的〈猴貓圖〉，網友雖找不到猴來搭，乾脆以人當猴抱貓，堪稱「犧牲色相」之最；也有遺珠網友貼出未收入此次月曆的貓畫，網友讚嘆堪稱神還原第一，若有此畫「絕對穩得獎」，另有雙貓圖被神還原並配上神文案「從上輩子打到這輩子」。

北京故宮的「故宮貓」在愛貓攝影師鏡頭下，早已則已成為網紅多年，故宮貓也曾在紀錄片《我在故宮修文物》中華麗亮相，是文物修復師們閒暇之餘每日逗樂的伙伴，近日在大陸文化類綜藝節目《上新了．故宮》中更是扮演起「助理主持」的角色，以「御貓」後代的身份，每集帶領來賓穿梭於紫禁城裡。 近年積極發展文創的北京故宮，以被視為「吉祥物」的故宮貓形象為原型，開發了如「大內咪探」、故宮貓帝、后等造型的文創商品，從抱枕、書包等，都不失又萌又霸的故宮貓特色。

(中國時報)

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