視障音樂家王俊傑 換個角度彈世界

2018年12月11日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

沒有自暴自棄，自怨自艾，台灣第一位流行音樂視障編曲家王俊傑從小因先天性視神經萎縮，一出生就全盲，但他用他的「全盲」習樂旅行，感受世界，還創立了「黑暗心樂會」，希望讓明眼人也能透過短暫全黑劇場體驗，重新認識這個世界。

王俊傑說，「有時候我會真心感謝我的眼睛看不見，讓我可以用不同的角度，為大家說故事，為大家唱歌。」

1977年出生的王俊傑從小就學音樂，17歲因父親生病從國立藝專輟學，開始以演奏謀生，之後成為蔡振南、陳明章、許景淳、陳建年、黃妃等知名歌手專輯中的鍵盤手，今年也為綠光劇團陳明章《再會吧北投》音樂劇擔任現場音樂演出統籌，成績出色。

去年開始，王俊傑帶著一台錄音機，用耳朵在台灣展開旅行，他走訪故鄉宜蘭、美麗的花東後山到阿里山的茶村、記錄南台灣的高雄與屏東滿州那些尚未失落的民謠，王俊傑說，這趟旅行遇到很多一輩子只做一件事的人，「有一個一輩子都在顧靈骨塔的老人，但他說他不想做了，因為最近進來的都是他的朋友，那種心痛很難言喻。」

王俊傑也遇到一個一輩子都在顧鐘錶店的94歲老人，「他店裡的鐘都是要上發條的，我原想要去錄整點時所有鐘一起發出的聲音，但發現整點時的報時聲此起彼落，我想著，人生哪有都是準的呢？」

王俊傑說，一路走來他很幸運碰到很多人像陳明章，「他深信推廣月琴，做音樂劇這件事很重要，然後一直堅定信念，這種愛已經是宗教式的。」又好比一位後壁區的老人，他讓他的牛穿鞋，走起路來就有聲音，理由很簡單，「這頭牛跟我辛苦一世，怎可不給它穿鞋子？」王俊傑說走出來接地氣之後就會發現，「世界很大，而我已經很幸運，我能做的就是把這些故事內化，用音樂回饋給這個世界。」

王俊傑《耳朵帶我去旅行》音樂會將於12月14日舉行，地點在公館河岸留言，他將透過新專輯十首歌曲與影像，與樂迷分享他所「看見」的一切。

(中國時報)