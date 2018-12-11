宇多田光感動「沒想到能唱20年」

宇多田光的日本巡演吸引14萬歌迷朝聖。（岸田哲平攝）

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中國時報
報導（東京傳真）

35歲的日本歌壇天后宇多田光，17歲就辦了人生第一次巡迴演唱，發跡至今經歷離婚、再婚，甚至淡出歌壇，9日迎接出道屆滿20周年的日子，也在當晚完成暌違12年的日本巡演。

宇多田光4日在琦玉超級競技場進行東京場演出，開場時她穿黑色露背禮服從舞台升起，和樂團、DJ、古典樂隊一起演出〈Traveling〉、〈Prisoner of Love〉、〈光〉等歷年金曲，演唱會除了燈光及LED面板上的影片之外沒有多餘的特效，讓歌迷沉浸在她20年來的音樂世界中。

她看著歌迷感性說：「這次應該是我第一次跟這麼多人說晚安。」她提到曾淡出螢光幕，如今再登上舞台，情緒百感交集也不可思議，「20年了，沒想到能唱到20年，不認為自己能唱20年，為什麼能有這麼多人認真看著我？實在太幸福了。」

放送新歌〈初戀〉

演唱會中段，她步上會場中央的小舞台，演唱〈誓言〉、〈盛夏的陣雨〉，及〈將花束獻給你〉3首近年的歌曲，接著演唱成名金曲日劇《魔女的條件》主題曲〈First Love〉，及最新專輯的同名主打〈初戀〉，演唱會也在〈Play A Love Song〉後暫告一段落。

她在歌迷安可聲中回到舞台，加碼3首歌曲，許多歌迷打開手機照明燈應援，琦玉超級競技場內瞬間星光點點，她看到這一幕不禁哽咽說：「我真的嚇了一跳。」接著唱完演會最後一首歌〈Goodbye Happiness〉。

(中國時報)

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