王力宏17刷挺《霸王別姬》

2018年12月11日 01:35 中國時報 李承陽 報導

電影監製徐楓話當年拍攝時的點滴。（盧禕祺攝）

楊謹華非常喜歡電影中張國榮的演出。（盧禕祺攝）

《霸王別姬》是華語片經典，拿下多項國際電影獎。

由湯臣影業出品、徐楓監製、國際導演陳凱歌執導，集結金獎影帝后張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優同台飆戲的華語經典電影《霸王別姬》，將於12月中重返大銀幕，推出「25周年數位修復版」，10日迎來電影25周年紀念日，各界貴賓共襄盛舉，包括明星王力宏、甄珍、楊謹華、蔡康永等人都出席修復版首映會。

徐楓昨受訪時表示，加上修復版首映會，自己共計看了5次《霸王別姬》，比起來，王力宏足足看了17次，是真正的資深影迷，王力宏在首映會上說：「這部片影響我很大，畢竟我是電影人和音樂人，這（指《霸王別姬》）是電影人必修課。」還特地戴了隱形眼鏡想看得更清晰，也帶老婆一起看電影約會。

展現張國榮特質

蔡康永形容每次西方推出最重要的電影片單時，絕對不會漏掉《霸王別姬》，也讚徐楓好眼光鎖定張國榮，「小朋友們可能對歷史軌跡沒那麼了解，但他們若想看一部張國榮的電影，就是這部，而這部天時地利人和，將張國榮最好的特質全展現出來。」

徐楓談及與已故巨星張國榮的往事，她送給對方8個字：「全力以赴、義無反顧。」期許他演好程蝶衣一角。電影奪下坎城影展金棕櫚大獎後，每個演員都送給徐楓一張劇照，張國榮在他的照片上寫下她當年送的8字箴言，讓徐楓惠存至今。電影14日在台上映。

(中國時報)