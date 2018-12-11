王力宏17刷挺《霸王別姬》

王力宏（右）跟老婆一起出席電影首映。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導
電影監製徐楓話當年拍攝時的點滴。（盧禕祺攝）
楊謹華非常喜歡電影中張國榮的演出。（盧禕祺攝）
《霸王別姬》是華語片經典，拿下多項國際電影獎。

由湯臣影業出品、徐楓監製、國際導演陳凱歌執導，集結金獎影帝后張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優同台飆戲的華語經典電影《霸王別姬》，將於12月中重返大銀幕，推出「25周年數位修復版」，10日迎來電影25周年紀念日，各界貴賓共襄盛舉，包括明星王力宏、甄珍、楊謹華、蔡康永等人都出席修復版首映會。

徐楓昨受訪時表示，加上修復版首映會，自己共計看了5次《霸王別姬》，比起來，王力宏足足看了17次，是真正的資深影迷，王力宏在首映會上說：「這部片影響我很大，畢竟我是電影人和音樂人，這（指《霸王別姬》）是電影人必修課。」還特地戴了隱形眼鏡想看得更清晰，也帶老婆一起看電影約會。

展現張國榮特質

蔡康永形容每次西方推出最重要的電影片單時，絕對不會漏掉《霸王別姬》，也讚徐楓好眼光鎖定張國榮，「小朋友們可能對歷史軌跡沒那麼了解，但他們若想看一部張國榮的電影，就是這部，而這部天時地利人和，將張國榮最好的特質全展現出來。」

徐楓談及與已故巨星張國榮的往事，她送給對方8個字：「全力以赴、義無反顧。」期許他演好程蝶衣一角。電影奪下坎城影展金棕櫚大獎後，每個演員都送給徐楓一張劇照，張國榮在他的照片上寫下她當年送的8字箴言，讓徐楓惠存至今。電影14日在台上映。

(中國時報)

宇多田光單曲封面變身電玩人物 BTS煙火傷粉絲主辦方負擔醫藥費

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。