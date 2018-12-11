陳綺貞駕遊覽車開上安全島

2018年12月11日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陳綺貞10日舉辦《沙發海》發片記者會，她去年和高中同學遠赴美國度假，兩個女生20天自駕5500公里，被問此行有無發生驚險事件？她淡定回：「還好啦，只有開上安全島而已。」隨後笑著解釋：「其實我已經10年沒開車了，我們原本要租小小的露營車，可是沒車了，結果小車變遊覽車，給了我們一台可以睡7、8人的大車，我同學手又受傷，我只好硬開，沿途一直尖叫。」

陳綺貞慶幸整趟旅程沒開進市區，「因為不習慣大車的距離，開著開著就開上安全島…只好慢慢再開下來，四面八方的車都在等我們，我們不斷尖叫，超緊張的。」完成橫越美國東西部讓她頗有成就感，直呼：「公車司機真的很偉大！」她也覺得已沒有其他事難得倒自己。

開演唱會怕沒哏

昨記者會首播她的新歌〈殘缺的彩虹〉MV，她在劇中落淚，還和男主角借位拍吻戲，陳綺貞說：「戲裡沒有真的親到，導演說『親他』，就親了。」她透露自己是說哭就哭的人，自稱「創作界劉雪華」，眼看現場媒體半信半疑，她問：「要我現在落淚嗎？」話一講完眼眶立刻湧出淚水。

她將於明年1月11日起連續3天在台北小巨蛋開唱，近期已著手排練演唱會，她坦言最擔心的是「怕自己沒哏」，希望屆時多與台下觀眾互動。

(中國時報)