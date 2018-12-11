黃明志想買房給女友交代

2018年12月11日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

黃明志將推出新專輯《亞洲通牒》，他過去爭議性十足，敢做直言，外表看似浪子的他，私底下十分專情，他與造型師女友愛情長跑8年，近期在馬來西亞吉隆坡看房子，「想先買房子再定下來」，並坦言已給女友「交代」，未來的求婚、婚禮等重要儀式樣樣不會少。

黃明志與女友相識在2011年，他首度自導自演電影《辣死你媽》時，經費拮据，而在網路上誠徵造型師，女友當時剛大學畢業主動應徵，2人合作完後便交往至今。

35歲的他表示家人從未催婚，女友與家人也相處融洽，他的媽媽是三毛的超級書迷，從小家裡就有很多三毛的作品，他剛跟女友交往時，也發現女友很愛看三毛的書，他笑說：「我都跟女友說，妳不要買書了，我家很多。」

寫歌送父母親

而黃明志的父親是歌唱老師，母親也很愛唱歌，他從小耳濡目染，很愛哼哼唱唱，也幫父母個別製作歌曲〈爸爸的夢〉、〈老母〉，頗受好評。他提到父親會在意點閱率輸給母親，心情悶悶不樂，他笑說：「我媽還勸我爸，她的歌曲比爸爸早2年推出，要等一下。」

他向來關心馬來西亞政局，今年初發行賀歲歌曲〈狗一樣〉，拍攝MV惹出風波，而被警方扣留訊問4天，憶起當時要進拘留所前，他致電給父母交代有幾天聯絡不到他，「我請他們不用擔心，有什麼事可以找我朋友。」他的女友則幫他送些生活必需品，並在拘留所外等他出來，讓他很感動，「經過幾次了，他們都知道，拘留跟坐牢是2回事。」

(中國時報)