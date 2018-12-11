林予晞辦展 老爸虧：作品還好

2018年12月11日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

林予晞10日出席她人生第一場攝影個展《時區檔案》開幕，除了閨蜜温貞菱、連俞涵送上骨董底片相機當賀禮，她的爸爸林錫輝是台灣電視劇製作產業聯合總會會長，長期致力兩岸影視文化交流，也難得以星爸身分出席。林予晞說，過去她總刻意避免與爸媽同場，就怕多說兩句，彼此就會不小心淚灑現場。

3人都喜歡攝影、都是貓奴而結緣，常聚在一起聊天、看展覽、逗貓，林予晞和温貞菱甚至有「姊妹機」，出門必帶相機。林予晞說，攝影可以看出一個人的性格，她的電腦中就存有很多連俞涵移動瞬間、很失控的大模糊照片，「她很害羞，好像山裡的動物一樣，不是被拍到像貓咪般奔跑，就是睡著的樣子。」

不拍私密地方

是否拍過好姊妹私密照？林予晞說：「沒有！我不會拍私密地方！」倒是温貞菱大方地說，因為林予晞會自己沖片，「所以我考慮一下」，而且她去林予晞家時，做什麼事都不關門，不擔心洗澡或蹲馬桶時突然被拍，「如果她拿相機拍我，大不了我拍回去！」

而林錫輝謙虛地說：「這是女兒第一次的個人展覽，作品就是還好，希望大家不要期待太多。」竟讓林予晞差點飆淚，她事後笑說：「他們其實很開心，對我開攝影展的驕傲，不亞於我入圍金鐘獎以及參加我大學畢業典禮。之前我大多躲起來拍照，他們這次有種正大光明來看女兒的日記的感覺。」

(中國時報)