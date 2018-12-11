詹姆士擲筊補遺憾 請亡母進棚看錄影

2018年12月11日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

詹姆士從小與媽媽感情深厚。

詹姆士的媽媽9月病逝，享壽77歲。從小與媽媽感情深厚的他，尚未走出喪母之痛，受訪時談到媽媽是因肺纖維化臥病7年半，最終仍不敵病魔在中秋節團圓夜離世，「走的那天白天我還去看過她，晚上找了網球學妹詹詠然與家人吃飯，才剛吃飯就接到爸爸的2通簡訊，便立刻趕到醫院去見媽媽最後一面。」

詹姆士表示，媽媽因肺纖維化漸漸失去行動力，不太愛出門，唯一樂趣就是看他主持的節目，媽媽過世後沒幾天，第一次錄製八大《詹姆士出走料理》節目到新竹出外景時，他情緒幾乎崩潰，因為媽媽喜歡看他的節目，只好強顏歡笑錄影。

父親在飯店當主廚

他自責說，自己主持那麼多節目，卻從來沒有帶媽媽進過《型男大主廚》的棚看他做菜，讓他覺得很遺憾！在媽媽過世後第一次進棚錄製《型男》的前一天，他擲筊問媽媽：「要不要跟我去看錄影？」沒想到出現聖筊，於是他隔天錄影前就把媽媽從禮儀公司「帶」到攝影棚。他形容自己進到攝影棚後就神經病一樣，自言自語對著媽媽說「這是三立」、「這是休息室」、「曾國城坐這裡、我坐這裡」，錄影結束才又把媽媽「帶」回禮儀公司。

詹姆士自小與媽媽感情很好，很少對他發脾氣，念國小時爸爸在飯店當主廚，媽媽在通運公司上班，有時媽媽工作忙，會打電話回家叮嚀詹姆士把冰箱的食材拿出來退冰，等媽媽回到家就可立即料理，「所以我對食材的認識與了解，都是因為媽媽每天叫我拿東西出來退冰才學會的，而不是爸爸教我的。」

(中國時報)