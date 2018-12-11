傑森摩莫亞 自認水做的男子

傑森摩莫亞的硬漢形象深植人心，被相中飾演超級英雄「水行俠」。

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中國時報
報導（馬尼拉傳真）
梅拉（右）陪著水行俠尋找能統領7大王國的三叉戟。

「DC宇宙」新片《水行俠》由39歲好萊塢明星傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演，他曾演出影集《冰與火之歌：權力遊戲》、《星際奇兵：亞特蘭提斯》，粗獷外表令人印象深刻，新片中大露強健肌肉，更少不了勇猛精彩的武打場面，卻自認現實中是「水做的男子」，在拍攝該片時經常哭泣，「我在片場就是最強的『Drama Queen』，常哭出來！」

傑森自幼在單親母親撫養下情感充沛，從不害怕在他人面前落淚，他開玩笑說：「我很少被選上演情緒化的角色，但我做得到！只是被困在這個又大又笨重的身體裡。」片中也能見到他不少鐵漢柔情的一面，勇敢無懼但深具同理心，成功透過該角建立獨樹一格的英雄形象。

設定中，水行俠擁有統領海洋生物的特殊能力，傑森大學時剛好讀海洋生物學系，成為該角的不二人選，他在拍攝期間夢見自己和魚溝通：「我曾夢到我在衝浪，然後看到一隻大鯊魚。我對牠說：『兄弟，我是你們的成員。』」

混血王子能力特殊

水行俠「亞瑟」生母是海中亞特蘭娜女王，父親則是燈塔看守員，亞瑟無疑是陸地和海洋間的混血王子，演員傑森本人出生於夏威夷，成長於愛荷華州，對角色格外有認同感：「我很愛他（亞瑟）一半一半的血統，因為我自己也是，未曾真正被任何一個地方接受。」

華裔導演溫子仁和傑森也有類似感受：「我是馬來西亞出生卻在澳洲長大，對兩個世界都感到格格不入，卻又被兩邊的文化深深地影響著。」該片12日在台上映。

(中國時報)

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