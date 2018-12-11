鑽級歐巴鄭雨盛 遇見優雅

2018年12月11日 01:35 中國時報 陶福媛 報導

浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表（藍面），3萬4200元。（LONGINES提供）

浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表（碳纖維面），3萬4200元。（LONGINES提供）

浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表（銀面），3萬4200元。（LONGINES提供）

鄭雨盛頒發「浪琴表優雅仕女大賞」給當天衣著打扮最優雅的女士。（LONGINES提供）

「浪琴表香港國際賽事」競爭激烈，圖為Zac Purton贏得「浪琴表香港一哩錦標」冠軍。（LONGINES提供）

放眼韓國大叔級「歐巴」，多半已經結婚，甚至當了爸爸，唯獨鄭雨盛仍是單身，被譽為「鑽石級王老五」。身為浪琴表（Longines）優雅代言人，上周出席「浪琴表香港國際賽事」（Longines Hong Kong International Races）時提到如何展現優雅時，笑說年輕時一點也不優雅，但隨著年齡增長，愈來愈多人稱讚他很優雅，「優雅是歲月和人生經歷的累積，是自然而然散發出來的！」

鄭雨盛說的「自然而然散發出的優雅」，並非虛言，他與同樣也是浪琴表代言人的林志玲都熱中慈善公益，上個月他走訪非洲與安潔莉娜裘莉一起關心非洲難民問題，以助人行善為「優雅」二字下了最完美註解。

出席賽馬會 眾人焦點

韓國天王鄭雨盛的作品以《劍雨》最為人所熟知，劇中深藏不露、內歛深情的形象深植人心，近來鄭雨盛在《情慾誘惑》、《鋼鐵雨》、《The King》等新戲挑戰危險壞男人的角色，撩妹技巧更加純熟；當天現身賽馬場，身高186公分的他立刻成為眾人矚目的焦點，再加上親和的笑容與勾魂的挑眉眼神，渾身散發性感的致命吸引力。

當天鄭雨盛佩戴浪琴表最新款征服者腕表Conquest系列V.H.P.腕表，以浪琴表優雅代言人的身分擔任頒獎嘉賓。他指出，他最早接觸浪琴表是在1988年，深深覺得浪琴表既優雅又有質感，沒想到今日竟能成為浪琴表的代言人，讓他備感榮幸。當天他出席賽馬會，分享他拍古裝戲騎馬的心得，提到馬是相當聰明且敏感的動物，他在騎馬前一定會和馬說說話，先培養感情。

浪琴表與賽馬有著深厚淵源，早在1878年時，浪琴就製作一只刻有騎師與愛駒的懷表，自此開啟品牌與賽馬連動的聯結，成為國際各大賽馬運動的贊助商，香港賽馬「浪琴表香港國際賽事」即是其一；當天由騎師Zac Purton拿下「浪琴表香港瓶」和「浪琴表香港一哩錦標」冠軍，「浪琴表香港短途錦標」則由Karis Teetan奪得，騎師Silvestre de Sousa則抱走最大獎「浪琴表香港盃」。

(中國時報)