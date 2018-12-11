2018年12月11日 01:35 中國時報 吳奕萱 報導

品牌好友孟耿如出席萬寶龍Summit 2智能腕表體驗會，與代言人休傑克曼同時間擁有，成為全台第一人。（粘耿豪攝）

1.萬寶龍Summit 2智能腕表，黑色DLC表殼搭配黑色小牛皮表帶，3萬3000元。（萬寶龍提供）

3.萬寶龍Summit 2智能腕表，鈦金屬表殼搭配黑色橡膠表帶，3萬6300元。（萬寶龍提供）

2.萬寶龍Summit 2智能腕表，精鋼表殼搭配藍色尼龍表帶，3萬3000元。（萬寶龍提供）

萬寶龍以「愛上7萬種可能」宣告全新第二代智能腕表「Summit 2」開賣，從去年3月第一代推出後，屢獲市場好評，成為「最優雅智能表」的時尚代表。品牌好友孟耿如昨（10日）也出席新品體驗會，戴上品牌為她特別訂製的橘色表帶，與全球代言人休傑克曼（Hugh Jackman）同時擁有，成為全台第一人。

青睞Summit 2的專屬APP

孟耿如近期推出迷你專輯《＃不可愛》，也正為新戲與舞台劇忙碌，持續找尋空檔健身的她，青睞「Summit 2」建置的專屬運動程式Running Coach，可以分析追蹤自己的體適能狀態。談起黃子佼，她笑說自己比佼哥略懂3C產品，不過還未向他介紹過這支智能表，因為他「死不運動！」介紹也沒用。

Summit 2採用更為精巧的42mm尺寸，適合男女佩戴，表面不但內建超過1000款的萬寶龍經典表款圖案，還可自行選擇顯示器、背景、指針等複雜功能，若搭配不同材質表殼與表帶，更能變換出7萬多種組合，入手價3萬3000元起，CP值相當高；Summit 2更是首款搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組的奢華智能腕表，大幅提升效能與電池壽命，並配置最新的Wear OS by Google處理系統，可與IOS和Android系統手機相容使用。

(中國時報)