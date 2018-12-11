蘇運瑩登台 力挺文創

2018年12月11日 01:35 中國時報 陶福媛 記者

蘇運瑩穿台灣文創品牌「木匠的家」牛仔二手衣重製服裝，展現前衛另類的時尚氛圍。（盧禕祺攝）

台灣文創品牌「木匠的家」耶誕圈，回收牛仔褲二手重製，1080元。（挑品picup提供）

台灣文創品牌挑品picupi挑品Little Fox小狐狸耳環，1280元。（挑品picupi提供）

台灣文創麻吉貓×picupi挑品聯名環保購物袋，399元。（挑品picupi提供）

日前中國歌手蘇運瑩來台宣傳，經紀公司向本報時尚專刊推薦她不僅會唱歌，而且入鏡棚拍效果非常好時，還不怎麼相信。直到拍攝當天，她在鏡頭前整個放開來，可以在10秒鐘內擺出11種不同的POSE，又下腰又深蹲，又嘟嘴又耍酷時，立刻就明白了。

當天傍晚的拍攝地點選在松菸文創園區取景，蘇運瑩身穿台灣文創品牌「木匠的家」以二手牛仔褲再製的服裝，完美詮釋文創和環保服飾前衛另類的時尚氛圍。儘管已經接近日落、適合外景拍攝的時間十分短暫，但因蘇運瑩「超好拍」，攝影大哥一副老神在在，甚至還露出難得的笑容，在「很好、很好」的讚賞中，迅速完成拍攝的工作。

蘇運瑩說，她來過台灣多次，印象最深的是美食，發現台灣餐廳都有一定水準，幾乎沒有「地雷」，其中她最愛師大夜市的菠蘿包。從小在三亞海邊長大的她超愛墾丁，放膽玩水上活動和衝浪，雖然不會游泳，但覺得在台灣玩水很安全，玩得特別解放。

這回蘇運瑩舊地重遊松菸文創園區，對於館內陳列的台灣文創商品很感興趣，得知挑品（picupi）展售的商品多是以回收牛仔布重製或是融人手工的環保概念商品，覺得很有意義，還特別選購一件用牛仔褲口袋縫製的腰帶，以行動支持台灣文創品牌。她最近籌備新專輯，不少單曲MV是在台灣拍攝，且將在1月在台灣舉辦

演唱會，透過歌唱與台灣

進行文化交流。

(中國時報)