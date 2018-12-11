量販超市年菜開賣啦！

2018年12月11日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

全聯「金牌主廚酸菜白肉鍋」，選用以薄鹽60天自然發酵的酸白菜、三層溫體豬肉，每盒199元，不含鍋具。 （全聯提供）

美廉社「呷七碗」牛肉鍋，適合小資族、小家庭，399元。（美廉社提供）

美廉社「鄧師傅」杏仁響螺燉烏骨雞組，曾獲年菜評比冠軍，1150元。（美廉社提供）

愛買獨家「捷康主廚秘製雙拼」，紅露醉雞+椒麻雞，500g、149元。（愛買提供）

愛買獨家「台酒玉山鮑魚佛跳牆禮盒」，限量販售，2500g、849元。（愛買提供）

年菜預購跑得快，超市和量販因應明年除夕2月4日較去年提早1周，先推鍋物搶市，並以名店或名廚套餐搶攻1.6億元年菜商機。全聯連續3年有早鳥優惠，明年1月19日前預購滿1000元且提早取貨送50元生鮮買菜金；愛買昨（10日）起至明年1月20日單筆滿1600元現折160元。

全聯推多款199元鍋物

全聯上月23日起年菜預購開跑，至明年1月24日96項料理訴求平價、高CP值、便利，適合懶人或忙碌上班族。根據去年銷售觀察，仍以雞湯、鍋物最熱銷，千元以下占整體業績近5成；今年有多款199元鍋物適合小家庭，包括曾獲台灣國際廚藝美食挑戰賽金牌的主廚方政裕指導的「金牌主廚酸菜白肉鍋」，或名店「呷七碗」的牛肉鍋、叻沙海鮮鍋、麻油雞、薑母鴨等。

此外，全聯發現年菜套餐近3年銷量逐漸攀升，至今年約占整體3成，這次獨家款有與日本料理名店「錵鑶」主廚聖凱師合作「錵鑶金玉滿堂年菜組」，和「六顆星主廚十全十美團圓年菜組」，預計套餐和整體業績皆可增逾3成。

愛買獨家雙拼混搭好省

愛買上百款年菜及9套年菜套餐約3成新菜色，去年獨家的台酒年菜系列2周熱賣上萬組、帶動來客增3倍，今年加上新品麻油雞飯、玉山鮑魚佛跳牆、花雕里肌排、花雕牛腱心禮盒共有9款商品；獨家的「捷康主廚秘製雙拼」混搭過節熱門菜色讓小家庭省預算。明年3月3日前HAPPY GO會員單筆滿300元獲1枚印花，最低可享10枚印花+889元換購金門「金合利鋼刀」。

美廉社國宴名廚功夫年菜、養生湯品鍋物明年2月9日前第2件9折，主推高雄35年名店「鄧師傅」熱賣的滷豬腳、冰糖燉雪梨、杏仁響螺燉烏骨雞組；因過往熱銷價位約399元，「呷七碗」系列鍋物等高CP值的商品增1成，2至3件組的小家庭小分量套組增2.5倍，預估業績可年增1至2成。

(中國時報)