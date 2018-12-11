機車汰舊換新 KYMCO市占奪冠

2018年12月11日 04:11 中國時報 陳大任 報導

宏佳騰ES150R可提供動態儀表、導航及靜止時雷達3種模式顯示介面，讓騎士淺顯易懂，售價9萬元。（宏佳騰提供）

KYMCO Cue100最低汰舊換新優惠價3萬8800元。（KYMCO提供）

環保議題發酵，KYMCO已成為機車族汰舊換新最愛牌，連續3年合計超過百萬件汰舊換新申請數中，KYMCO年年第一，單一品牌累計近45萬台，居各廠之冠；此外，Gogoro今年每月掛牌數亦不斷刷新紀錄，11月市占13.37％，再創品牌歷史上新高。

KYMCO表示，環保不讓電動車專美於前，今年起市售燃油機車引擎排放標準提升至更乾淨、更嚴格的六期環保法規，比四期環保機車大幅減少80％～90％空汙值，而四期又比二期大幅減少80％～90％，現今台灣機車真正移動空汙主要來源為四期法規前的燃油機車，全面進化至六期環保的KYMCO已成為機車族汰舊換新最愛品牌。

據最新掛牌統計，今年1至11月累計領牌機車76萬3939台，KYMCO以35.3％市占率拔得頭籌，累計銷售26萬9356台。本月最新優惠主打GP125（鼓煞）與Cue100，最低汰舊換新優惠價分別為4萬1800元、3萬8800元。Ionex智能電動機車Nice 100EV以桃園地區為例，最低汰舊換新震撼價2萬9800元壓軸登場。

目前宏佳騰各車款購車現金優惠可享2000至6000元不等的優惠，再加碼送超值雙保險，白牌車36期0利率、黃牌Elite300R 30期0利率、黃牌逆三輪旗艦重機3D350R 60期0利率。三陽目前正歡慶65週年，GT SUPER 125二行程汰舊換新驚爆價3萬9900元。

(中國時報)