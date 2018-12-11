2018年12月11日 04:11 中國時報 向迅

一家裏需要一隻貓。每個晚上，它們都在樓上叮咚叮咚地鬧騰，活像響馬強盜。 父親這樣說。 母親這樣說。 可是一隻貓不是那麼容易門到的。家家戶戶都缺少一隻貓。沒有人家有多餘的一隻。

二

黑夜由遠而近地降臨了。它和它的坐騎落在地上的影子，覆蓋掉村子裏的一切。人們被驅趕到家裏。動物們也各安其所。黑夜要在村子裏歇一晚上的腳，並施以魔術，讓人和動物紛紛深陷沼澤般不可自拔的夢境。它不喜歡受到打擾。

碩大的人影，開始在打著無數道褶皺的窗戶紙上晃動。那多半只是身體的一部分，譬如說粗壯的大腿，比大象的鼻子還要粗壯的腿。巨大的腦袋在樓板上艱難地轉動，身體不得不在牆角折疊。房間因盛不下巨人們的身體而變得擁擠。

孩子們都喜歡這樣的夜晚。他們借用靈活的雙手和天馬行空的想像，在牆壁上餵養出老虎、豹子、大象、小狗、飛鳥和母雞。老虎、豹子、大象，都會像小狗一樣從嘴巴裏哈出一串熱氣，會汪汪大叫。而母雞，會展開兩隻翅膀在牆壁上笨拙地練習飛翔。

老鼠就是在這個時間跑出來興風作浪的。

這些常年生活在黑暗中以黑夜為洞穴為衣裳的傢伙，並沒有因為黑夜的到來而變得碩大無朋，反而縮小了許多。

或許是夾著尾巴的緣故。尤其是在有燈光的房間裏。

它們神不知鬼不覺地從一個角落裏溜出來，露出一雙跟黑豆一樣發亮的眼睛，一對鼠灰色的尖耳朵，然後張開醜陋的嘴巴，默念祕咒，接著施展祖傳的隱身術──把自己變成一道虛幻的影子，沿著牆角線，迅速溜到另外一個角落。

但總有露出馬腳的時候。

而發現它們行蹤的，往往是母親。

在村子裏，母親們總是擁有一雙火眼金睛，能發現別人發現不了的祕密，但是她們往往忽略掉自己的孩子，甚至無視他們右手的食指在白天被閃爍著一道銀光的鐮刀切割開的傷口和他們偷偷落下來的眼淚。

怒氣，在母親的臉上像雨天的雲團一樣迅速彙集。緊接著是電閃雷鳴。她的臉上開滿了扭曲的花朵。她把隨手能摸到的小件物品，鞋子，木棍，洋芋，石塊，不管不顧地，劈裏啪啦地，擲向老鼠奔逃的位置。

砰─砰─砰─擁擠的房間裏人影亂撞，急促的腳步聲，咬牙切齒的詛咒聲和翻箱倒櫃的聲音此起彼伏。

母親擲出去的東西件件致命，但往往一一落空。

老鼠嚇得魂不附體，最終卻躲過一劫。

這是幸運的夜晚。

另外的一些夜晚就不那麼幸運了。

我們都加入了母親的戰鬥序列。每個人的手中都持著一根木棍。一棍子掄下去，足以讓它們尖細的嘴巴吐出一團尖細的煙霧。

一隻走投無路的老鼠，吱吱吱地尖叫著，絕望地奔突在越縮越小的包圍圈裏。

我們堵住了所有的出路，也堵住了牆角所有的洞口。

三

那些年頭，老鼠格外多。

三樓的樓板上堆放著金燦燦的玉米棒子。柱子上也掛滿了金燦燦的玉米棒子。整個沉甸甸的秋天，被父親和母親儲存在三樓。

每個黑漆漆的晚上，我和哥哥都會被老鼠偷吃玉米的聲音吵醒。

它們用鋒利的牙齒咬碎玉米的聲音，在黑夜中顯得格外刺耳。

那些清脆的咀嚼聲，讓我想起母親在鐵鍋裏用玉米炒出的爆米花，也讓我想起父親獨自坐在院子裏為他的鋸子撥正牙齒的下午。

並不止於此。

它們還在堆滿玉米棒的樓板上追逐嬉戲，掉落的玉米籽被它們跟八號鐵絲一般粗細的尾巴掃得嘩啦呼啦作響。它們還在掛滿玉米棒的柱子上蕩秋天，甚至還唱起了嘰嘰喳喳的歌。那或許也是遺傳自祖先，用來慶祝盛大節日的古老歌謠。

我和哥哥從睡夢中抬起身子，或是憤怒地擊掌，或是學上幾聲貓叫，或是胡亂扔一件什麼東西，砰地一聲落到老鼠中間。

黑夜密不透風的網從屋頂落下來。

巨大而密集的咀嚼聲，在瞬間消失得無影無蹤。

但只是消停了一小會兒，窸窸窣窣地，又能聽見它們的動靜了，繼而是大張旗鼓地，像是在舉行一場婚禮。老鼠新娘，乘坐著花轎，在吹吹打打的嗩吶聲中，前往鋪滿了玉米鬍鬚的洞房。它們把我們及我們的警告遺忘在了黑暗裏。

一個晚上至少要吃掉五斤玉米。

母親心疼地說。

父親終於採取了措施。他從遙遠的鎮上買回了好幾個捕鼠夾。他像個無師自通的獵人，把夾子部署在老鼠們的必經之路上。

果真有又貪婪又愚蠢的老鼠落網。幾乎是每個清晨，都可以看見父親在鼠灰色的光線裏提著一串戰利品從三樓步下樓梯。那是三五隻肥碩的老鼠。它們毛色發亮，四肢健壯，肚腹圓鼓鼓的，活像裝著一整個玉米棒子。

依然有老鼠到三樓偷吃玉米，但不再像以前那樣飛揚跋扈了。它們變得異常謹慎，患得患失，一聽到風吹草動，就落荒而逃。我感覺它們的身上壓著一塊沉重的石頭。身上長滿了耳朵和眼睛。腳底下抹了黏糊糊的油。

但沒過多久，這一招就不靈了。

老鼠識破了父親的祕密。

父親再一次去了鎮上。這次，他從一位常年頭戴一頂鼠灰色瓜皮帽，鼻梁上懸掛著一副鼠灰色眼鏡，下巴上蓄著一抹鼠灰色山羊鬍子，整個臉部深陷於鼠灰色皺紋中的老人那裏買回了一包鼠藥。

那些鼠藥，據說是由祖傳祕方配製而成。那是一個古老而神祕的家族，自古以來以研製鼠藥為生計。

根據囑咐，父親把那些無色無味的藥粉用我們廢棄的作業本裝溦了，分撒在房間的各個角落。

老鼠再次中招，一隻接一隻。

父親把身體早已變得跟石頭一樣僵硬的老鼠收集起來，裝在一隻口袋裏。下次去鎮上的時候，他會用一根繩子把它們捆在一起，倒拎在手上。

那些老鼠，可以在那位老人那裏換回一包最新研製出來的鼠藥。

我替父親拎過一回老鼠。

一位遠房叔父因火銃走火傷了手，父親和另外幾個大人抬著叔父去鎮上的醫院。我跟著去。父親將七八隻老鼠交給我。我把它們拎在手裏，沉甸甸的，手和手臂不一會兒就變得痠疼。我不得不將它們交給另外一個空著一隻手的大人。

父親訓斥我，幾隻老鼠都拎不動。

然而，鼠患依然嚴重。

老鼠欺負我們家沒有一隻貓。

（待續）

(中國時報)