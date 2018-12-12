不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－小英一席話 2021年全面加裝ABS暫緩！機車政策髮夾彎

2018年12月12日 04:11 中國時報 李宜秦 、 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

原定明年元旦起實施的新款新機車須加裝安全設備政策，引爆民怨，總統蔡英文昨（11）日要求行政部門重新考慮再實施，交通部隨即召開會議，確定政策急轉彎！交通部代理部長王國材表示，明年新款新車加裝ABS、CBS照常實施，約影響15萬輛車，但2021年舊款新車全面加裝規定則暫緩，將視新車實施成效再評估適用日期。

新標準須考量人民負擔

交通部日前預告自2019年元旦起，新款126CC以上新車須加裝ABS，新款125CC以下機車則須加裝ABS或CBS；舊款新車則是從2021年起強制加裝，已領牌使用中的機車不在此規範內。然而因須加裝配備，機車恐漲價一成，激起民怨。

總統蔡英文昨天針對該議題特地發表「迴廊談話」表示，從《空汙法》到這幾天「機車加裝安全裝置」事件，都凸顯一件事，她在選後檢討也發現，這些立意良善的政策，儘管是希望讓台灣社會能夠達到更高標準，卻常常會忽略掉新標準在適用時，是不是會導致人民無法負擔情況。

今與業者協商降價方案

她希望行政部門在這次機車加裝ABS與其他安全裝置選項時，能重新檢視是否有救濟方法或減輕人民負擔的方式，更重要的是，要重新檢視加裝安全裝置後的配套措施，讓政策在顧及安全之餘，也能夠顧及到人民負擔的能力。

行政院發言人Kolas Yotaka說，這是前政府規畫預約在2019年就該上路的政策，但現在的政府依然必須要適度修正，同時考量安全與人民可負擔的能力，修正出雙贏的作法。

視新車實施成效再評估

在府院政策宣示後，前一日還信誓旦旦強調85%機車族不受影響的交通部代理部長王國材猶如被打了一記耳光，下午緊急召開會議。

王國材表示，雖然強制配備升級規定與聯合國車輛安全法規相同，導入立意良善，但考慮到可能增加民眾負擔，將取消原訂2021年舊款新車全面適用強制加裝規定，視明年新車實施狀況，重新檢討舊款新車全面加裝的實施日期；僅有新款新車自明年元旦起仍須加裝，今日下午交通部也將與機車業者討論降價方案。

(中國時報)