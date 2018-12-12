首例！元旦0～10時 國道全線免收費

元旦連假國道疏運措施

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中國時報
／台北報導

交通部高速公路局昨（11）日宣布，元旦四天(12月29日至1月1日)假期中，前3天0時到5時，國道夜間全線暫停收費，元旦當日免收費時段則延長5小時，從0時到10時，創下首例。學者則批是變相鼓勵用路人安排1日遊，可能讓塞車現象提早發生。

國3新竹至燕巢系統 費率8折

高速公路局和公路總局昨連袂召開記者會公布元旦連假疏運措施。高公局長趙興華表示，元旦當日0至10時國道全線暫停收費，主要是考量元旦前一天是跨年、當天又是連假最後一天，國道恐湧入大量車流。

至於國道連假通行費部分，今年12月29日至2019年1月1日連假期間，採行單一費率，無每日20公里優惠里程，國3「新竹系統至燕巢系統」則採通行費率8折收費，鼓勵駕駛人多使用國3。

入口高乘載管制部分，雖然日前有學者建議應該從3人提高至4人，不過高公局仍維持高乘載3人規定。12月29日7至12時，於國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段、國5南港系統至坪林，各交流道南向入口匝道實施高乘載管制。

學者質疑 可能讓塞車提早發生

另外，為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路總局於假期前一天(今年12月28日)0時起至假期最後一天(2019年1月1日)24時止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有15家公路客運業者配合提供88條國道客運路線，平均85折票價優惠，台北-高雄最多可省110元。

針對國道全線0至10時免收費措施，逢甲大學運輸管理學系副教授李克聰認為，不該所有路段都免費，交通部應根據連假車流資料，分析哪個路段較易塞車，要有「差別費率概念」，例如將國1、國3的短途、長途旅次，以南北分區段實施類似半價的優惠，才能有效分流。

中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生表示，這次在元旦當天國道免費時段延長到上午10時，是變相鼓勵用路人安排1日遊，可能讓塞車現象提早發生，塞車時段只是移轉而已，不會消滅。

(中國時報)

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