藍委籲綠顧經濟 不要拚政治

2018年12月12日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 柯宗緯 、 李義 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

世界麵包冠軍師傅吳寶春發表支持九二共識聲明，引發爭議。蔡英文總統昨表示，不要苛責吳寶春，但希望中國可以把政治前提拿開，讓兩岸正常且健康的交流；但是國民黨團書記長曾銘宗呼籲，不必有過度的政治解讀，民進黨應放棄政治考慮，一起來拚經濟。

蔡稱事情嚴重 但別苛責

吳寶春在上海開第一家分店，遭檢舉賣「台獨麵包」。吳寶春隨後發表聲明，表示支持九二共識，臉書被網友灌爆，有人罵他，有人支持他，引發兩岸網友政治角力。蔡英文昨在總統府進行「迴廊談話」，接受媒體詢問時，對吳寶春發表聲明說自己是「中國台灣人」、「支持九二共識」，她認為這件事情很嚴重，中國以政治來扭曲經濟與貿易的活動，存在我們每一天的生活。

準高雄市長韓國瑜則對吳寶春表現「神救援」，寧可背負罵名，昨午與吳寶春一同面對媒體，挺吳一把。

第一次見面 韓力挺吳

韓國瑜與吳寶春從未有交集，昨是兩人頭一次見面，前天吳透過韓的幕僚牽線求援，韓國瑜二話不說答應。原因在於韓國瑜認為，吳寶春雖是屏東人，但為高雄在地商家，身為未來高雄市長，當然要扛起責任保護他，再次向外界證明，高雄不要意識形態的政治，全心拚經濟才是王道。

韓國瑜話講得直白，要國人不要抹滅吳昔日的成功及努力，更需珍惜這位台灣之光。

過度政治解讀 藍表遺憾

曾銘宗則在立法院表示，全民現在想拼經濟，也包含吳寶春，思維都是承認九二共識一起拚經濟，「基本上大方向我們贊成，全民都來拚經濟，不要拚政治」，國民黨團也邀請民進黨放棄政治考慮一起拚經濟。

曾銘宗說，吳寶春只是一個小商人，不要用統獨爭議來解讀他拓展相關業務之作法，並重申「全民來拚經濟，不要再拚統獨，也不要拚政治」。

國民黨立委許毓仁也說，「說實在的，這樣的狀態已持續很久了」，可看出在民進黨執政情況下，兩岸要正常交流目前是不可能的，「無論藝人或相關的企業家都被迫表態，這是我們不樂意見到的部分」，也希望台灣人到中國去工作或從事企業，都可以不卑不亢、光明正大，「這個狀況是令人覺得比較遺憾的。」

(中國時報)