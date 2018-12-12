韓市長神救援 吳寶春還是吳寶春

2018年12月12日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

麵包師傅吳寶春「錢」進大陸惹得滿身腥，11日與準高市長韓國瑜合體滅火，數度語塞擠不出話，強調單純做麵包的心未變，享受以麵包交朋友，「吳寶春還是吳寶春！」韓充當暖男打圓場，政治超過吳理解的世界，籲國人疼惜、當台灣之光後盾。

韓國瑜疼惜吳寶春遭受政治壓力，他佩服出身屏東農村子弟的吳，憑藉自身努力將麵包變藝術品抱回世界麵包大賽冠軍，在國際嶄露頭角，他只會烘焙麵包不懂政治，現在被搞得滿頭包，對他來說不盡公平。

韓國瑜提到，兩岸之間有不同看法，吳寶春是一個單純生意人，能不過度碰政治下，發展自己事業，開創美好生活，希望兩岸人民都能祝福，也盼國人當他的後盾，吳的理念就跟自己選舉前一樣，「意識形態表述真的沒必要一而再強調。」

「這個世界金牌獎得來不易！」韓國瑜希望台灣人民多鼓勵吳寶春，不論在大陸或世界各地開分店，都能把台灣最好吃的麵包帶出去，他以準高雄市長身分感謝吳寶春，很多麵包使用高雄在地食材，並創造許多就業機會。

吳寶春面對媒體提問，數度跳針「我只是一個專業的麵包師傅」。他拙言，在麵包世界裡相對單純，只想用麵包交朋友，很榮幸很多年輕人因他進入這個行業，他有責任為年輕人創造更大的市場，最後強調「吳寶春還是吳寶春」。

媒體追問吳，「有認為被扭曲成台獨嗎？」他沉默些許，只答「麵包是我的專業」。韓國瑜見狀急忙緩頰，吳寶春的定義很清楚，麵包師傅就是專業麵包師傅，過多政治意涵與解讀，都超過其理解的世界，希望他在麵包世界尋找到他的理想快樂與施展專業。

記者會不到10分鐘匆匆結束，韓國瑜幫忙解圍要媒體「下次再問」，隨後陪同吳走進麵包店協助脫身，接著步出店門搭車離去。昨吳寶春麵包高雄店生意未受影響，大批消費者湧入購買，直說「力挺麵包，無關政治」，但店外有不速之客嗆聲，「身為台灣人要有骨氣！」

(中國時報)