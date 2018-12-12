吳寶春風波！新聞透視》拋開意識形態 疼惜台灣之光

2018年12月12日 04:11 中國時報 張理國

《憲法》第11條人民有言論之自由，這不是供在神桌上的一句話，而是台灣民主的底蘊，但沉痛的，是部分人只許自己高喊台獨，卻對認同九二共識者，口誅筆伐，恨不能將之打入無間地獄，從周子瑜到吳寶春，多少人莫名跌落政治黑洞，遭受折辱，他們都是土生土長的台灣囝仔，如果我們不疼惜，誰又會在乎他們！

在高雄市長選舉一役裡，新世代選民看似用選票重新給自己拚經濟的機會，更深層的，是厭惡事事都意識形態掛帥的民進黨，阻擋了台灣的進步。

然而政治像是一口「神祕果」，彷彿沒了政治，口腔裡的色、香、味覺，就會令人無法安心，這口菜包、那口麵包，都要徹底搞清楚，是出於哪種政治理念，食，才能下咽。

從過去的周子瑜、85度C，到如今吳寶春事件皆是如此。只是試問，你會無聊到要搞清楚德國人是否接受「一中原則」，才願意開雙B？法國人是否接受「九二共識」才願意拿名牌包？只有少數台灣人會在自己人當中，區分誰接受「九二共識」，落入可笑的政治陷阱，明知拚經濟重要，又拚了命在搞政治。

台灣的政治環境，不管是藝人、商人、還是體育選手甚至麵包師，只要基於「求生存」對政治表態，管你曾經是被捧在掌心的「台灣之光」，就是有人能馬上翻臉不認人，類似事件屢見不鮮，吳寶春不會是最後一位遭受此待遇者。但，《憲法》保障人民有言論自由、遷徙自由，你可以不認同他人言論，卻不能不尊重，否則如何誇口我們是自由民主、開放成熟的社會？

韓流一舉扭轉2018選情，話說回來，如果準高雄市長韓國瑜仍以舊思維拚政治，就絕對拿不到滷肉飯老闆一家人的選票，更別說拿下綠營長期執政20年的大高雄。

拚經濟，講求的是政治效應的極小化，經濟利益的極大化，這次選舉多數高雄人證明自己做到了，還做不到的台灣人可以靜心想想，登陸投資者絡繹於途，看中的，難道不是經濟利益？與商為敵的結果，最後只是離拚經濟愈來愈遠，致使台灣停滯不前。

在時間的長河裡，如果政治是最後無法避免的那一關，為政者要看的是數十年或數百年間，多數民眾是如何去面對那一關。拚經濟，選擇的只不過是讓人民衣食無缺的那一條路而已。

(中國時報)