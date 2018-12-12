柯P嘆兩岸需要更多善意

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中國時報
／綜合報導

麵包師傅吳寶春事件在兩岸掀起軒然大波，曾因兩岸一家親論述而飽受質疑的台北市長柯文哲11日嘆說，「可憐啊！」新北市長朱立倫呼籲，台灣人自己先不要預設立場打壓自己的同胞，讓台灣好產品在大陸、世界市場都能受到支持，讓台灣朋友賺到錢，才是最重要。桃園市長鄭文燦則認為，連麵包也要「九二麵包」，太離譜了！

柯文哲指出，兩岸關係不會好就是這樣，雙方要有更多善意；否則，常常有人要表態，有人就不爽，造成惡性循環，這要想一下怎麼解決。

媒體昨天也追問來台開雙城論壇「會前會」的上海市台辦主任李文輝，吳寶春事件是否會對雙城論壇造成影響？李未做回應。

朱立倫在上午市政會議結束後，被媒體詢問吳寶春事件時僅強調，「我很喜歡吃吳寶春的麵包，謝謝。」不過下午媒體再度提問此事，朱侃侃而談。

朱立倫說，不管是吳寶春、台灣藝人、麵包師傅，台灣所有產品、所有優秀人士，大家一定要力挺，「自己不要預設立場才是最重要」，不然連歡樂耶誕城為了華為的LOGO被批評，甚至被說有國安問題，這才是太離譜。

而鄭文燦指出，如果連吳寶春這樣傑出的麵包大師，都要表態，「老實說，難以想像。」他表示，這些事件讓大家看到，大陸把九二共識壓在每一件事情上，連麵包也要「九二麵包」。

(中國時報)

吳寶春風波！新聞透視》拋開意識… 鄉親不捨 盼政治歸政治、麵包歸…

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