鄉親不捨 盼政治歸政治、麵包歸麵包

吳寶春（右一）成名後常回饋故鄉，參加屏東舉辦的活動。圖為他參加屏東彩稻節，指導恆春孩子以當地的特產洋蔥，製作洋蔥法式麵包。（本報資料照片）

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中國時報
／屏東報導

曾獲世界冠軍的麵包師傅吳寶春，因「我是中國人、支持九二共識」言論引發網路論戰。故鄉屏東內埔鄉龍泉的鄉親力挺吳寶春，表示他是道地「屏東囝仔」，對故鄉感情一直不變，引發如此風波讓人不捨，希望「政治歸政治，麵包歸麵包」。

吳寶春在臉書「吳寶春(麥方)店─高雄店」發文，指出他是一個生於「中國台灣」的麵包師，也提及「兩岸一家親，支持九二共識」等，引發論戰。

吳寶春的姊姊這幾天回老家暫住，不知道發生什麼事，她說弟弟的麵包很好吃，大家都喜歡；他也不忘本，每年都會回家祭祖。鄰居們說，「他就是在這裡長大，是屏東囝仔啦！」他的小學同學也講，「會買他的麵包是因為麵包好吃，不是因為他說了什麼話。」

吳寶春遠房表哥、屏東縣政府勞工處長林德輝表示，吳成名之後，一直默默做許多回饋故鄉的事，像是提供獎學金給內埔的國中小，4年多前也以媽媽為名的「陳無嫌教育基金會」名義，捐贈價值近300萬的救護車，及救護器器材給龍泉消防分隊。

此外，吳寶春也時常參加屏東縣舉辦的各式活動，例如曾參加屏東彩稻節，指導恆春孩子以當地的特產洋蔥，製作洋蔥法式麵包。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，「仍以吳寶春是台灣屏東人為榮。」吳所使用的食材都取自台灣在地，因此受到國人喜愛。

(中國時報)

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