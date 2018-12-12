機車政策髮夾彎！新聞透視－蔡英文上火線 證明2020非她莫屬

2018年12月12日 04:11 中國時報 崔慈悌

蔡總統為引發爭議的機車強制安裝ABS定調「重新檢討」，果然，交通部隨即宣布暫緩，小英在6天內舉行兩次「迴廊談話」，站上第一線指揮，就是要讓民眾看到，她不僅最能掌握民意，也具有統御能力，是2020年的「最佳人選」。

總統「發話」交通部急轉彎

明年元旦起新款機車強制安裝ABS或CBS，交通部直到前一天態度都還很強硬，交通部代理部長王國材甚至表示，新款車配備提升，價格本來就會調整，建議民眾可依自己需求購買。不過，就在總統「發話」後，交通部態度立即急轉彎。

其實，以蔡英文的身份和過去決策模式，無論是透過行政院，還是直接要求相關部會，只要她一聲令下，沒有人敢不服從，從過去的府院黨高層會議，到每周的蔡賴會，蔡英文的意志都是主導政策的最高準則。

不過小英日前在檢討九合一選舉敗選原因時曾說，對於價值分歧的議題，她雖做出決策，卻沒有站在第一線領導，導致社會更分裂。昨天所以還要演出「迴廊談話」這齣戲碼，無非是要讓民眾看到她「站上第一線」的表現。

親上火線指揮，對蔡英文而言並非第一遭，日前到嘉義座談，她就透露，因為菸捐提高導致菸價大幅調漲惹民怨，親自打電話給台灣菸酒公司，協調研發平價的新長壽菸，並小抱怨連這種事都要她親自打電話。

香菸到機車 積極爭取民心

從香菸到機車，蔡英文都是認為，價格調高衝擊到基層民眾，蔡主動「解開糾結的繩」，就是要證明她不僅能「體察基層民意」「苦民所苦」，而且還有「解決的方法」。蔡英文全力證明她的能力，就是為了積極爭取2020連任。

儘管昨天的「迴廊談話」，遭部分民眾批評「連機車都要管」，但可預期，站上第一線的蔡英文，未來對於引發爭議的事項，無論大小，都將親自為決策定調。

這也就難怪賴揆要表明，時間一到就會「堅決離開」，因為未來的閣揆將不再是決策者，只能執行小英的決策，政治前途也將和小英綁在一起，這樣的閣揆，無論誰來當，要想「大破大立」，恐怕都是「痴人說夢」了。

(中國時報)