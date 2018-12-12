林為洲羅智強要求總統提名採全民調

2018年12月12日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選落幕後，緊接著2020總統大選即將起跑，國民黨立委林為洲昨則與國民黨台北市議員當選人羅智強聯名投書，發表「黨務革新宣言」，其中主張總統提名初選應採「全民調」，並鼓勵中、新生代踴躍參與初選；此外，經黨正式提名的總統候選人，也應直接接任黨主席，並規畫立委提名。

林為洲、羅智強昨發表「2018黨務革新宣言」，指出九合一選舉是國民黨的勝利，但全黨同志都知道這並非民意對國民黨的肯定；且既然公投證明民進黨背離民意多數，為什麼2014、2016年國民黨還會被打得潰不成軍？顯然黨的路線沒錯，但步調、語言需跟上民意腳步，而要贏回人民信任、準備2020大選，黨必須徹底改革，成為一個網路的、社群的、民意的政黨。

林、羅進一步提出4點主張，首先，國民黨應該以「準執政黨」自我要求及期許，主動協助蔡英文政府，並成立影子內閣，不能再只是「反對民進黨」，更要提出對案，證明國民黨有更好的解方，「從現在開始，國民黨15席縣市長以及所有從政同志，都應該主動協助蔡英文政府，一起讓台灣更好。」

宣言接著提出，黨應內造化，縣市長、國會黨團三長應列為「當然中常委」，出席中常會。此外，對於總統提名初選，兩人主張應採「全民調」，因本次縣市長選舉，「全民調」成效優異，新北市長當選人侯友宜、台中市長當選人盧秀燕及高雄市長當選人韓國瑜都是全民調機制下脫穎而出，並順利贏得選舉，2020總統候選人提名當然應續採全民調，並應鼓勵中、新生代踴躍參與初選。

宣言還說，為免多頭馬車，建請獲得提名的總統候選人，接任黨主席，並規劃立委提名事宜，讓總統候選人、黨機器與所有立委候選人能緊緊結合在一起，承擔2020。不過，前政策會執行長蔡正元昨在臉書發文，批評「有些人」改革國民黨的主張是少爺泡妞，暗諷這些人只想卡有權的位子，但要他們募款、扛責任就紛紛迴避。

(中國時報)