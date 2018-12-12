英派擁邁 林濁水「若無大破大立 都枉然」

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中國時報
／台北報導

民進黨主席補選，傳出英派力挺的陳其邁已慎重考慮參選黨主席，將在近日內這一、兩天決定，民進黨大老林濁水昨天表示肯定， 不過他認為，「政」的大破大立才是真正要檢討的，否則扛起了黨，扛不起政「恐怕一切都是枉然」。

陳其邁在高雄市長一役敗給藍營的韓國瑜之後，一度沉潛，儘管英派力拱陳其邁出馬參選 民進黨主席，卻始終遭到婉拒。

外傳陳其邁在高雄市長選戰落敗，檢討思考了兩個禮拜後，已願意考慮參選黨主席。並認為賴清德的檢討報告有「打到他」，讓他興起了和黨內中生代一起檢討、改造的決心，並喊話要賴清德應該要留下來一起檢討、改進民進黨政府。

對此，林濁水昨天在臉書表示， 陳其邁考慮參選黨主席，扛起整個黨，檢討、改造，並迎戰2020年的總統、立委選舉，精神可佩。

不過他質疑，換上陳其邁「檢討了黨，就可以迎戰2020？」陳其邁說要當主席配合賴清德當好院長，這也很好，「但是過去一年多賴當院長，蔡當主席，難道就沒有支持他？為什麼院長當得那麼不受肯定？」

所以他認為「政」，包括總統怎樣行使她職權，如何大破大立才是真正要檢討的。並質疑陳其邁的檢討難道包括總統須要大破大立的地方，都替總統想好，而且總統會欣然接受？「如果是那就太好了，否則扛起了黨，扛不起政恐怕一切都是枉然」。

林濁水表示，如果民進黨只檢討黨，卻擱置總統和「政」的大破大立，「豈不是只在配合現在蔡總統的做法？那『政』固然沒救，『黨』也沒救」。

他希望陳其邁趕快把他大破大立的方案公布，「如有這樣的好方案，肯定支持的不會只有黨的中生代，所有世代都沒有問題」。

(中國時報)

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